La Fiorentina continua la trattativa per Italiano. E Nico Gonzalez è ad un passo

La Fiorentina insiste per Vincenzo Italiano. Il patron Rocco Commisso è in contatto con il proprietario dello Spezia, Robert Platek, che pretende il pagamento della clausola da 1 milione di euro per liberare il tecnico fresco di rinnovo di contratto. Fonseca, ancora nei radar del club viola, resta così in attesa di novità dalla Toscana.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Gattuso-Tottenham, trattativa bloccata: i tifosi non lo vogliono CALCIO La piccola grande Italia di Mancini: senza "blocchi" e... COLPO DI SCENA «Gattuso al Tottenham». Verso la firma col club... LA SVOLTA Gattuso verso il Tottenham. E la Fiorentina ripensa a Fonseca LA RESCISSIONE Ufficiale: Gattuso lascia la Fiorentina. Anche Garcia tra i...

Gli altri della lista? I soliti Garcia, Ranieri e Liverani. Intanto, confermano fonti vicine alla Fiorentina, il club viola è davvero ad un passo da Nico Gonzalez. Lo Stoccarda ha accettato l’ultima offerta da 23 milioni di euro più bonus e presto potrebbe dare il via libera definitivo alla partenza dell'attaccante argentino, classe ’98.

Gattuso verso il Tottenham. E la Fiorentina ripensa a Fonseca