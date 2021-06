Problemi per Fonseca al Tottenham, Paratici ora punta Gattuso

Ennesimo colpo di scena. Dopo il divorzio con la Fiorentina, ufficializzato stamane, Gattuso è diventato la prima scelta del Tottenham per la panchina. A causa di alcuni problemi burocratici, gli Spurs non avevano infatti ancora definito l'accordo con l'ex Roma Fonseca. Per questo, riportano fonti inglesi, hanno deciso di tuffarsi sull'allenatore calabrese 43enne, molto stimato dal dirigente Paratici anche ai tempi della Juventus.