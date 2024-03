Giovedì 14 Marzo 2024, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 09:36

BRIGHTON Il garrito in lontananza dei gabbiani, appena scesi dal treno che collega l'aeroporto di Gatwick a Brighton, è la prima cosa che colpisce. Forte, continuo, prolungato. Non è quindi il classico stereotipo che la squadra di De Zerbi sia soprannominata i seagulls. A King Roads, il lungomare cittadino, nonostante il forte vento, di gabbiani se ne contano a decine. Animali che pur incarnando il bisogno di libertà sono anche sinonimo di rinascita e speranza. Quella che De Zerbi, nonostante lo 0-4 dell'andata all'Olimpico non ha perso. De Rossi, che conosce bene l'amico, ne è consapevole e non si fida: «Dobbiamo pensare a fare gol, non solo a non prenderli perché rischiamo di abbassarci troppo e non uscire mai».

È un avviso ai naviganti. Bove, vicino a lui in sala stampa, annuisce. In effetti il Brighton attuale non sarà quello dello scorso anno o delle prime giornate di questa stagione ma c'è un dato che non va sottovalutato. Se è vero che nelle ultime 4 partite ha segnato un solo gol, negli ultimi 80 giorni ha vinto 6 volte. In cinque di queste (Tottenham, Stoke, Sheffield in FA Cup, Crystal Palace e ancora Sheffield stavolta in Premier) hanno segnato almeno 4 reti. E c'è un precedente, che riguarda proprio De Zerbi, capace di rimontare con il Foggia un ko in coppa Italia contro il Siena nel 2016 (andata 2-5, ritorno 6-1): «Ma anche all'Olimpico avevano avuto le loro occasioni, dobbiamo stare attenti. Roberto è geniale e sorprendente. Va anche detto che ha perso 2-3 giocatori importanti ma la squadra che ho visto a Roma è competitiva e può far gol a tante squadre». Compreso alla Roma che se proprio ha un tallone d'Achille nella nuova gestione targata DDR è nella fase difensiva (14 reti subite in 11 gare): «Ma è anche vero che stiamo segnando parecchio - rivendica Daniele - prendere gol non è un dramma. Dobbiamo pensare che se dovessimo farne uno o due, subirne sei sarebbe tanta roba per il Brighton. Basta preparare una partita così. Poi io sono stato calciatore e so che forse il risultato dell'andata ti ronza in testa. Un minimo di rilassatezza può esserci ma ci sarà anche la loro ansia nel guardare il cronometro che scorre».

QUESTIONE DI APPROCCIO

Proprio in quest'ottica rimanda al mittente chi adombra una possibile gestione del largo successo di una settimana fa: «Cosa vuol dire gestione? Per un allenatore e un giocatore è il pane. Bisogna saper controllare i momenti, i risultati, il proprio corpo. Sbagliamo se diamo un'accezione speculativa al termine, non vuol dire che abbiamo segnato 4 gol e allora ci chiuderemo in area sperando che non ne segnino altrettanti. Gestire significa riconoscere le fasi della partita. Se c'è una gara in cui lo abbiamo fatto è stata proprio quella dell'andata, quando loro nel secondo tempo hanno avuto il pallino in mano e siamo stati bravi a rimanere coperti e partire in contropiede». L'assenza di Lukaku - rimasto a Roma - non va quindi annoverata come classico turnover: «Romelu ha un problema all'anca, se lo porta dietro da mesi, forse anni. Quando rispunta fuori deve gestirlo con un po' di riposo. Non so quanto, ma negli ultimi 2 giorni mi ha detto che non riusciva a venire. Dybala? È qui con noi». Anche se, dopo l'affaticamento avuto a Firenze, dovrebbe partire dalla panchina. In avanti spazio ad Azmoun e Baldanzi. A sentire Daniele, nella scelta della formazione, non verrà effettuata nemmeno una valutazione sui diffidati (Cristante, Ndicka, Spinazzola e Paredes): «Non dirò ai giocatori diffidati di stare attenti e non prendere giallo, sarebbe iniziare col piede sbagliato». Proprio quello che questa sera va evitato.