Bologna-Milan, i voti: Piatek e Bonaventura fanno sorridere Pioli

SKORUPSKI 5.5Il portiere polacco è vittima della serataccia difensiva del suo Bologna.TOMIYASU 4.5Aveva iniziato bene la stagione, ma nelle ultime settimane sembra essersi perso. Male sull’1-3 del Milan.BANI 4.5Fa fallo su Piatek in occasione del rigore del Milan e tiene in gioco Theo Hernandez sul raddoppio.DANILO 5I rossoneri giocano una bella gara e lui affonda poco alla volta.DENSWIL 5La parte finale dell’azione del raddoppio del Milan è quasi tutta dalla sua parte.POLI 6In questo Bologna è sempre l’ultimo ad arrendersi.SCHOUTEN 5Non aiuta abbastanza in mediana. Sostituito all’intervallo.SKOV OLSEN 6Theo Hernandez è un motorino ed è davvero suggestivo il duello con lui. Uno dei più propositivi del Bologna.DZEMAILI 5Questa volta sono mancati i suoi inserimenti offensivi.SANSONE 6.5Suo il corner da dove arriva l’autorete di Theo Hernandez e sua la rete del 2-3.PALACIO 5.5Prova a fare qualcosa in attacco cercando di tenere a galla il Bologna.SVANBERG 5Non dà quell’aiuto che si aspettava Mihajlovic.SANTANDER 5.5Con il suo ingresso, il Bologna passa al 4-4-2, ma incide poco.ORSOLINI 6.5Appena entra, si procura il rigore che riapre il match.MIHAJLOVIC 6Non smette mai di incitare la sua squadra.G. DONNARUMMA 6Inizia con una disattenzione, poi si fa trovare pronto.CONTI 6.5È sulla via del recupero e il merito è di Stefano Pioli.MUSACCHIO 6Gioca in maniera frenetica, ma cerca di controllare gli attaccanti avversari.ROMAGNOLI 6Il Bologna non lo mette nelle condizioni di strafare. Lucido nelle chiusure.THEO HERNANDEZ 6.5Quarto gol stagionale, secondo di fila dopo quello da tre punti contro il Parma. Sfortunato sull’autorete verso la fine del primo tempo. Mezzo punto in meno per aver steso Orsolini in area.KESSIE 6.5Gioca tantissimi palloni macinando chilometri su chilometri.BENNACER 6.5Non si fa condizionare dal giallo ingiusto beccato al 21’ del primo tempo.BONAVENTURA 7Il rinnovo del contratto è ancora in alto mare, ma il Milan non può perdere (a zero, tra l’altro) un giocatore come lui. Seconda rete dopo quella firmata al Napoli.SUSO 7Il raddoppio di Theo Hernandez è per metà suo. Decisivo con il suo passaggio brillante.PIATEK 7.5Saranno le indiscrezioni sul possibile ritorno di Ibrahimovic a Milanello, ma gioca una bella gara procurandosi il rigore che poi trasforma. A inizio ripresa partecipa all’azione del terzo gol.CALHANOGLU 6Qualche spunto interessante, ma dovrebbe osare di più.PIOLI 6.5Secondo successo di fila. Aggancia il Torino al nono posto a 20 punti.