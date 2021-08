Felipe Anderson, che numeri a Formello. Con Anna Foglietta ospite d'eccezione

Venerdì 13 Agosto 2021, 20:22

La Lazio chiude la giornata lavorativa con una gemma di Felipe Anderson. Il brasiliano illumina in allenamento per intensità, guizzi e realizzando un gran gol che ha dato la vittoria alla sua squadra durante la partitella. Gli unici assenti Cataldi, che manca da inizio settimana, e Marusic per un piccolo fastidio che non preoccupa. Sarri ha fatto effettuare parecchi esercizi di tattica, in fase offensiva durante il possesso, facendo ben capire ai suoi giocatori quanto fosse importante dare velocità alla manovra, visto che il pallone di poteva toccare massimo due volte. Ha proseguito con la stessa intensità anche durante la partitella (chi superava i due tocchi pagava una penalità e la palla andava direttamente all'altra squadra), con la particolarità di Hysaj schierato come terzino destro, con Lazzari nella stessa posizione ma nell'altro schieramento.

A fine seduta, il tecnico e il suo staff hanno lavorato molto sulle palle inattive per preparare al meglio l'anticipo di A di domani alle 19,30 a Frosinone con il Sassuolo. Sarri vuole vedere netti miglioramenti rispetto alle ultime uscite, soprattutto dall'atteggiamento della difesa e nella fase di proposizione. Vorrebbe vedere che tutte, o gran parte delle cose provate in allenamento negli ultimi due giorni, siano riproposte nel test amichevole col Sassuolo.

Lazio, ancora un ospite d’eccezione

Dopo aver ospitato Alessandro Nesta in questi ultimi tre giorni, oggi a Formello c’è stato un altro ospite, stavolta del mondo dello spettacolo. Si tratta dell’attrice Anna Foglietta accompagnata dal mattino Paolo Sopranzetti, tifosissimo della Lazio, e dalla famiglia al completo. Hanno seguito l’allenamento a bordo campo e poi a fine seduta foto con tanti giocatori tra cui Immobile e Reina.