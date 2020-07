Atalanta-Napoli, dalle 19,30 la Diretta, le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gasperini non ha Malinovskyi squalificato e potrebbe rilanciare Pasalic dal 1'. Ancora in bilico Ilicic, che va verso una nuova esclusione dai titolari così come Muriel visto che l'Atalanta dovrebbe giocare con l'unica punta Zapata. In difesa rotazioni, con Caldara dal 1° minuto.Gattuso dal canto suo dà spazio a Politano e fa rifiatare Callejon, in porta ritorna Ospina e al centro della difesa confgerma per Mksimovic alposto di Manolas.(3-4-2-1) : Gollini; Toloi, Caldara, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All: Gasperini(4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All: Gattuso