Diretta Atalanta-Milan 0-1. Tomori salva il risultato su Malinovskyi

Domenica 3 Ottobre 2021, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 21:03

Atalanta-Milan, alle 20:45, al Gewiss Stadium, metterà il punto (esclamativo) sulla settima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. Una gara ad alta classifica e ad alto contenuto emozionale quella tra le due squadre lombarde, che hanno bisogno entrambe di vincere (e ci mancherebbe) per continuare nella cavalcata dei primi turni, ma soprattutto per non lasciar fuggire il Napoli, oggi atteso dalla Fiorentina. Ecco le formazioni di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

It’s almost time to take to the field for #AtalantaMilan, make sure you’re all caught up with our Match Preview! 📖 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) October 3, 2021

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-MILAN

PRIMO TEMPO

14' - La gara comincia a incendiarsi: Zapata non riesce a trafiggere il portiere del Milan che smanaccia, il tap-in di Malinovskyi non va a segno per l'ottimo intervento difensivo di Tomori

9' - Si vede anche l'Atalanta di fronte alla porta difesa da Mike Maignan, che però non viene impensierito dall'attacco dei neroazzurri

6' - Demiral ci mette la faccia: il tiro in area di rigore del Milan viene così bloccato dal difensore bergamasco

2' - Calabria sblocca subito la gara contro l'Atalanta del suo Milan. Assist di Theo Hernandez e il giocatore rossonero riesce a bucare la porta difesa da Musso

1' - Tutto pronto al Gewiss Stadium: Di Bello fischia il calcio d'inizio tra Atalanta e Milan

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 19 Zappacosta, 15 de Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 32 Pessina; 18 Malinkovskyi, 91 Zapata. All. Gian Piero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 12 Rebic. All. Stefano Pioli