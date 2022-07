Acerbi difeso dai tifosi: «Uno di noi» e si ferma un'ora a bordocampo. Milinkovic in arrivo

All’indomani dell’arrivo di Acerbi sono ancora i fischi a farla da protagonista, ma stavolta per chi lo insulta. La Lazio ha terminato il primo allenamento di questo quinto giorno di ritiro che culminerà con la prima amichevole contro l’Auronzo. In attesa di capire se il centrale prenderà parte alla sfida è stato di nuovo lui il protagonista. Non tanto durante l’allenamento, anche perché mentre Sarri dirigeva le prove tattiche il numero 33 ha svolto un lavoro differenziato agli ordini del prof Losi, ma soprattutto dopo.

Lazio, i tifosi in tribuna difendono Acerbi: «Uno di noi»

Allunghi sul campo adiacente a quello centrale dello Zandegiacomo, sanciti ciclicamente dai cori di alcuni tifosi: «Te ne devi andare», oppure: «Acerbi pezzo di m****». Prassi, almeno inizialmente, visto che all’ennesimo attacco al difensore la maggior parte della tribuna dello stadio lo ha difeso a spada tratta. «Andate a fare in c***», il primo urlo un bambino verso chi insultava il classe ’88. Da lì tanti “buu” e fischi misti ad applausi per il calciatore con tanto di coro: «Uno di noi». Una volta terminato il proprio lavoro Acerbi si è fermato un'ora a totale disposizione dei presenti. Autografi, selfie e lunghe chiacchierate con i tifosi, due dei quali sulla sedia a rotelle a dimostrazione della sua grande sensibilità. Epilogo inaspettato dell’allenamento mattutino che sicuramente è piaciuto a Sarri, ieri stranito da questa situazione sia in campo che a cena.

Lazio, niente amichevole per Immobile e Radu

Intanto il Comandante questo pomeriggio contro l’Auronzo non avrà a disposizione né Immobile né Radu. Il bomber al momento non è al meglio per fastidi alla caviglia destra che già lo aveva tormentato a fine stagione. Lunghe terapie (oltre un’ora) allo Zandegiacomo per l’attaccante che oggi vedrà i compagni da bordocampo. Niente amichevole neanche per Radu, fuori per una leggera contrattura all’adduttore. Intanto il gruppo aumenterà quest’oggi arrivando a 31 elementi. Stamani visite in segreto per Milinkovic che nel pomeriggio arriverà sotto le Tre Cime di Lavaredo. Infine restano le polemiche per il terreno di gioco, stavolta a lamentarsi è Pedro: «Non è nella migliore condizione, ma stiamo lavorando bene con il mister e i ragazzi». Campo a parte, lo spagnolo è già tra i più in forma e già fissa gli obiettivi: «Vogliamo vincere le competizioni che giochiamo e puntiamo alla Champions».