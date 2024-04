Inter, Marotta sul caso Acerbi: «È una pagina amara, siamo al fianco di Juan Jesus»

Nel pre-partita di Inter-Empoli, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è tornato a parlare del caso Acerbi-Juan Jesus, cercando di mettere un punto alla questione.

Le dichiarazioni di Marotta sul caso Acerbi

«Siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara comunque la si veda. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi cosa era successo in campo. Lui ci ha detto la sua verità, noi non avevamo dubbi e non avevamo riscontri di un comportamento di discriminazione razziale nei confronti dell'avversario e lo abbiamo affiancato con il nostro avvocato". Marotta ha proseguito: «L'Inter è sempre a favore di ogni iniziativa contro qualunque discriminazione. Noi condanniamo ogni tipo di razzismo e siamo al fianco di Juan Jesus da questo punto di vista. La sentenza va rispettata, Acerbi è un professionista, non credo possa scherzare su questi argomenti. Io non sono giudice, abbiamo chiesto il resoconto al nostro tesserato e non abbiamo dubbi che sia la verità».

«Acerbi è stato condizionato da tanti attacchi ma è abituato ad affrontare la vita con grande determinazione. Ha avuto gravi problemi di salute, è un uomo con la U maiuscola.