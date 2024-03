Acerbi e gli insulti razzisti a Juan Jesus, cosa rischia e cosa dice il regolamento: tre ipotesi per la squalifica

In questi giorni la Serie A è stata scossa dalla questione che vede protagonista Francesco Acerbi e Juan Jesus. Nel corso di Inter-Napoli, il difensore nerazzurro avrebbe rivolto degli insulti razzisti all'ex Roma. Questo è andato dall'arbitro a denunciare l'accaduto senza però prendere provvedimenti in campo. Inizialmente la questione sembrava rientrata anche grazie alle scuse in campo di Acerbi, ma poi delle dichiarazioni successive hanno portato Juan Jesus a chiedere giustizia e a non fermarsi visto l'accaduto. In un post sul suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso un virgolettato del centrale italiano e su quello si sta giocando tutta la partita. In attesa di un provvedimento, l'Italia ha escluso il giocatore dell'Inter dalla tournée americana, e intanto Inzaghi aspetta di conoscere il futuro di Acerbi, che rischia anche una maxi squalifica. Riguardo il suo futuro, però, ci sono tre ipotesi date dal regolamento.

Acerbi e gli insulti razzisti a Juan Jesus, l'interista ascoltato in procura: cosa ha detto