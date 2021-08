La Npc ingaggia l'under scuola Fortitudo Matteo Franco: «Occasione per mettermi alla prova»

Martedì 10 Agosto 2021, 18:45

RIETI - La Kienergia Rieti chiude l’accordo per Matteo Franco, classe 2001, nel ruolo di playmaker. Il giovane Franco ha iniziato la propria carriera cestistica a Cernusco sul Naviglio per poi passare alla Fortitudo Bologna, con la quale raggiunge le finali nazionali Under 18 eccellenza e ottiene la convocazione con la prima squadra.

Dopo le ottime prestazioni nei campionati giovanili tra le fila della Fortitudo Bologna, arriva alla Asd Anzola Basket in doppio utilizzo con la società bolognese.

Lo scorso anno invece ha disputato il campionato 20-21 con la maglia dell’Urania Milano.

«Sono estremamente contento per l’ingaggio da parte della Npc Rieti - afferma Matteo Franco - Il progetto presentatomi dal coach Ceccarelli è avvincente e penso sia per me un’ottima occasione per mettermi alla prova in un campo prestigioso come quello del PalaSojourner. Spero di poter apprezzare il tifo e l’entusiasmo che in tanti mi hanno decantato perché ne avremo bisogno. Siamo una squadra agguerrita, molto giovane e con voglia di far bene. Avrò la possibilità di ritrovare Michele (Antelli) col quale ci siamo già incontrati nelle fila di Cernusco sul Naviglio e spero di conoscere quanto prima anche il resto dei miei futuri compagni».