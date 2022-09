Npc vola ai quarti di Supercoppa. Assente anche Tucker, il cuore oltre l'ostacolo: Fortitudo ko 82-80. Foto

RIETI - Che serata per la Kienergia Npc, una prova da urlo per gli uomini di Ceccarelli che battono la Fortitudo Bologna 82-80 e si regalano l'accesso ai quarti di Supercoppa (decisivo il 68-74 di Pistoia su Chiusi).

Senza Marchiaro, Naoni e Tucker, a riposo per un problema all'inguine, i padroni di casa giocano tre quarti praticamente perfetti, calando un po' nell'ultimo quarto. Le percentuali al tiro premiano i reatini, serata di grazia per il gruppo italiani, Zugno e Rotondo in primis, bene anche Tortù e Nonkovic.



La gara



Partenza sprint della Npc, gioco da 4 punti di Geist e tripla di Rotondo, è subito 7-1. Rieti è però cortissima, Ceccarelli deve fare in meno anche di Tucker e tra i lunghi ruota è costretto a ruotare anche John, Thornton dall’altra riporta i suoi avanti. Gran finale di primo quarto per la Npc, pioggia di triple con Nonkovic, Zugno che colpisce due volte e Melchiorri e Rieti chiude 25-19. Massimo vantaggio in avvio di secondo quarto con Tortù, è +9. Barbante ricuce lo strappo, Del Testa riceve su assist di Geist trasporta la tripla del +11. All’intervallo lungo la Npc guida 39-31. Al rientro è show Npc: i padroni di casa colpiscono in transizione a ripetizione e volano sul +17, Fortitudo in difficoltà. Zugno trova addirittura la tripla del +22, ma Aradori prova a scuotere i suoi. Gli ospiti si rifanno sotto, al penultimo intervallo Npc avanti 66-54. Poche rotazioni a disposizione di Ceccarelli e la Npc accusa il colpo, la Fortitudo rientra a meno 6. Thornton con un pizzico di fortuna trova la tripla del meno 3. Ma la reazione non tarda ad arrivare, ci pensa Nonkovic con un’altra tripla. Thornton agguanta la parità, ma è immediata la replica di Zugno. Nonkovic ne sigla altri due, ma è Del Testa e Melchiorri dalla lunetta a chiudono definitivamente i conti, Rieti trionfa 82-80.