La Kienergia tenta il colpo contro la Fortitudo Bologna. Ceccarelli: «Ci proveremo». Intanto si sonda il mercato

RIETI - Seconda uscita in Supercoppa per la Kienergia Npc, al PalaSojourner (ore 21) arriva la Fortitudo Bologna. Un avversario blasonato fa visita a Ceccarelli e i suoi per una sfida affascinante e ricca di stimoli per i reatini, che sognano un clamoroso colpaccio. La prestazione di Pistoia ha lasciato buone sensazioni, con i padroni di casa che puntano sul fromboliere Geist già in forma campionato è reduce dai 30 punti del PalaCarrara.

Di fronte la Effe di Luca Dalmonte, sicuramente spinta come al solito da un buon numero di tifosi, è ripartita in estate dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione dall’ex azzurro Pietro Aradori e altri elementi di spicco è simboli biancoblù come capitan Fantinelli e Italiano.

Purtroppo la Npc dovrà fare a meno di Alessandro Naoni: gli esami effettuati ieri hanno confermato la rottura del crociato anteriore per il playmaker bresciano che sarà operato nei prossimi giorni e, con molta probabilità, dovrà stare fermo almeno 6 mesi, il club è dunque costretto a tornare sul mercato.

Il coach Ceccarelli presenta così la gara:«Quella a Pistoia è stata una buona partita, peccato per quello che è successo a Naoni. Contro la Fortitudo saliamo ancora un gradino – dice il coach – perché loro sono una grandissima squadra. Noi avremo una rotazione in meno. Vogliamo vincere, puntiamo a fare il meglio, ma siamo coscienti della situazione alla quale dovremo far fronte. Contro Chiusi loro sono partiti male – spiega Ceccarelli – poi sono risaliti. Hanno due grandi esterni, praticamente 6 lunghi senior e uomini di grande esperienza potendo contare praticamente su 9 o 10 rotazioni. Noi ci proveremo».



Così in campo

Kienergia Npc Rieti: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 John, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 21 Tucker, 23 Timperi, 99 Melchiorri. All. Ceccarelli

Fortitudo Kigili Bologna: 1 Biordi, 3 Thornton, 4 Aradori, 10 Barbante, 11 Panni, 15 Paci, 21 Fantinelli, 31 Italiano, 32 Cucci, 44 Davis. All. Dalmonte

Arbitri: D’Amato (Rm), Longobucco (Rm), Giovannetti (To)