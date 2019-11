Sassari annienta la Virtus Roma 108-72: i sardi volano in classifica

Ultimo aggiornamento: 22:49

La Virtus Roma affonda in Sardegna. Al Pala Serradimigni finiscecon la squadra di Bucchi in partita per dodici minuti, poi uscita completamente sia dal punto di vista mentale che tecnico. Decide il secondo periodo da 32-11 per la Dinamo che tocca anche il +40 sul 95-55, poi scollina a quota 100 già al 33 esimo e comincia la festa. Sei in doppia cifra, partita vinta nettamente al tiro da tre 15/31 (48 per cento) e a rimbalzo, 43 contro 30. Pierre granitico, 19 punti e 10 rimbalzi, Bilan ne mette 16, Spissu e Michele Vitali 25 in due. Per Roma si salvaJefferson ne fa 13, Dyson, applauditissimo grande ex, appena 8 con 1/10 dal campo.Ancora senza Cusenza e con Rullo al rientro dopo alcune settimane, la Virtus subisce l'avvio della Dinamo che corre e segna, 14-2 al quinto. Roma ha già due falli di Alibegovic e Buford. Kyzlink tiene in piedi da solo i capitolini che riducono 18-14 al settimo. Al primo riposo è. La parità (27-27) si concretizza dopo un minuto del secondo periodo con un canestro e libero segnato dal solito Kyzlink, già a dodici punti personali. L'attacco della Virtus si ferma di nuovo e Sassari segna canestri di qualità: al 16esimo è 37-28. Roma segna solo due tiri liberi, Michele Vitali, Stefano Gentile e Pierre dilagano da tre punti, padroni di casa avanti 53-33. Al riposo lungo ècon una tripla di Jerrels allo scadere da nove metri (7/14 da tre di squadra per la Dinamo)Roma è completamente assente, Sassari vola sul 64-35, poi 70-37 con l'ennesima tripla segnata. La partita è virtualmente chiusa. Dyson segna il primo canestro dal campo appena al 26esimo, Vitali segna il 79-49. Al 30esimo è. Stefano Gentile, con l'ennesima tripla, trova il 95-55 al 32esimo, Sassari scollina quota 100 un minuto dopo e per Roma è un'agonia. Giusto il tempo per vedere in campo anche Devecchi e Re per sassari e Spinosa per Roma e arrivare allla sirena finale consul tabellone. Roma deve resettare subito e pensare già a Cantù.Domani il resto della settima giornata. Lainsegue il suo settimo successo consecutivo in campionato, cercando di avvicinare le otto in fila della stagione 1976/77, mentre resta ben saldo il recordo societario di 13 vittorie nel 1997/98. L'altra Bologna, la Fortitudo, attende la Leonessa Brescia che in settimana ha espugnato il campo del Nanterre in Eurocup. Abella partita tra la Happy Casa e la Reyer Venezia in ascesa.Al Forum, lavuole proseguire contro Varese la striscia positiva cominciata domenica scorsa al Pala Eur e proseguita con le due vittorie in Eurolega a Berlino e soprattutto in casa contro il Barcellona. Gli avversari non vincono a Milano dal 2013. Tra Pistoia e Trieste (Cavaliero a 5 assist da quota 1000) e Treviso contro Pesaro in palio punti importanti per la salvezza. Cremona e Cantù infine nel posticipo cercano una vittoria per avvicinarsi alle zone alte.