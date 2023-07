Italbasket, ecco i preconvocati azzurri: niente Mondiale per Gallinari e Thompson

Thompson, Gallinari e Tessitori no, Spagnolo, Visconti e Caruso sì. Gianmarco Pozzecco, allenatore della nazionale Italian di basket ha diramato le convocazioni per i sedici che partiranno per il training camp di Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto. Con qualche sorpresa. Non ci sarà Darius Thompson, accostato alla maglia azzurra perchè il suo iter per diventare naturalizzato, grazie al matrimonio con una ragazza brindisina, sembrava cosa fatta. Invece, il passaporto italiano tarda ad arrivare e a fine agosto il giocatore ex Brindisi e Baskonia e fresco di firma all’Efes Istanbul in Eurolega diventerà papa per la seconda volta. Per questi motivi, lo staff tecnico ha rinunciato a convocarlo.

Sarà una nazionale senza naturalizzati perchè anche John Petrucelli, diventato italiano per discendenza, e Donte Di Vincenzo, a lungo accostato alla maglia azzurra, non saranno a Folgaria. Così come non ci sarà Danilo Gallinari, evidentemente ancora non a posto dopo il lunghissimo infortunio che lo ha costretto a saltare l’intera stagione a Boston.

Tra i veterani, fuori anche Tessitori e Belinelli. Tra i sedici invece Matteo Spagnolo, Thomas Woldentasae, Riccardo Visconti e Guglielmo Caruso, ragazzi giovani che hanno ben figurato nel nostro campionato e che si giocano una possibilità concreta di andare ai Mondiali a Manila. Simone Fontecchio si unirà al raduno il 28 luglio.

Il programma azzurro

Gli azzurri si ritroveranno a Folgaria il 24 luglio e sosterranno allenamenti mirati fino al 2 agosto. Il 4 e 5 dello stesso mese l’Italia giocherà la “Trentino Cup” a Trento (semifinale contro la Turchia, in caso di vittoria finale contro la vincente tra Cina e Capo Verde), il 9 e 10 saranno presenti ad Atene per il prestigioso Trofeo dell’Acropoli con Serbia e Grecia. Il 13 agosto, a Ravenna, sarà il "DATHOME Day", l’ultimo match in Italia della carriera del capitano Gigi Datome, che chiuderà la sua carriera nelle Filippine. L’avversario sarà il Portorico.

Il 17 agosto la partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane). Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55 mila posti. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14, Araneta Coliseum).

I convocati

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, Playmaker, Baskonia – Spagna)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Real Madrid – Spagna)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, Guardia, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, Guardia/Ala, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)