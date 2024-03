Ita Airways, Gigi Datome avrà un aereo dedicato nel 2024. Francesco Totti già presente

Anche Gigi Datome avrà un aereo intitolato a suo nome da parte di Ita Airways. Leggiamo la notizia di sfuggita su una pagina Facebook che si occupa di aerei e chiediamo conferma al diretto interessato: “Si, me lo intestano come ad altri sportivi - conferma l’ex capitano della Nazionale -. Non c’è ancora una data ufficiale, devono farlo sapere anche a me, ma sarà quest’anno”. Ulteriore conferma ci arriva dall’ufficio stampa, Communication and Institutional Relations della compagnia di bandiera che in una mail ci scrive che “riguardo l’aereo dedicato a Datome, possiamo confermare che nel 2024 la nostra flotta si arricchisce di un aeromobile dedicato all’ex capitano della nazionale di basket. Tuttavia, non sono previste attività specifiche di presentazione del velivolo”. Sarà il secondo cestista dopo Dino Meneghin.

E’ dal 24 dicembre 2021, poco più di due mesi dopo la propria partenza operativa del 15 ottobre, che Ita Airways ha introdotto in flotta gli aerei con la nuova livrea azzurra, della stessa tonalità delle divise delle nostre nazionali, “dedicandoli ai più grandi sportivi italiani, elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera del nostro Paese”. Il primo ad avere questo onore è stato Paolo Rossi, poi Pietro Mennea (al quale è dedicato anche un treno Frecciarossa in memoria del suo soprannome, “la freccia del sud”), Gino Bartali e Fausto Coppi.

Ma ci sono anche Del Piero, Totti, Paolo Maldini, Gigi Riva, Panatta e Flavia Pennetta tra i tennisti, ma anche Valentino Rossi, Marco Simoncelli, Alberto Tomba, i fratelli Abbagnale, Federica Pellegrini e molti altri.

Le intitolazioni di fine 2023 alla Sensini, Fiona May e Davide Astori

A metà dicembre sono arrivate le nuove intitolazioni, Degli otto Airbus A220-300, cinque sono stati dedicati nel 2024 a sportivi: al campione di kick boxing Alessandro Campagna, a Sandro Mazzola, a Davide Astori (ex capitano della Fiorentina scomparso tragicamente sei anni fa come oggi), ad Alessandra Sensini, campionessa olimpionica di windsurf e a Giorgio Lamberti, ex nuotatore. I due A220-100 porteranno invece i nomi di Fiona May e Giuseppe Meazza. Ora arriva quello dedicato a Datome, 323 presenze totali in maglia azzurra tra senior e giovanili dal 2001 al 2023 quando si è ritirato nell’ultima partita giocata ai Mondiali a Manila.

Il “naming” dei vari aerei era stata deciso con l’iniziativa “Naming Azzurri”, un sondaggio lanciato in collaborazione con La Gazzetta dello Sport oltre due anni fa. Gli atleti sono stati selezionati fra gli sportivi che hanno gareggiato in nazionale – femminili e maschili, anche a livello paralimpico - e che hanno terminato la propria attività agonistica.