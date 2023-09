Italia, altra sconfitta al Mondiale: la Lettonia vince 87-82, ora gli azzurri puntano al settimo posto

Serviva una reazione dopo aver sbattuto contro il muro a stelle e strisce, ma l’Italia cede anche alla Lettonia, che soltanto ieri aveva sbagliato il tiro dalla vittoria contro la Germania per entrare in semifinale. L’adrenalina e l’inerzia della squadra baltica si manifesta anche oggi e alla fine è vittoria per 82-87. Senza Fontecchio, fermato da una leggera influenza, Italia con poche idee in attacco. Datome 20 punti, Melli 11 punti e 9 rimbalzi, poi poco altro. Ancora male da 3 punti: 11/33. Decisivo il parziale dal 34-24 al 44-58 per la Lettonia, sospinta da Graziulis, 28 punti e 6 rimbalzi per il giocatore dell’Aquila Trento. Bene Zagars con 10 punti e 6 assist. La squadra allenata da Luca Banchi giocherà lsabato a finale per il quinto posto contro la vincente tra Lituani e Slovenia, l’Italia quella del settimo contro la perdente. Sconfitta anche per le ragazze del 3x3 agli Europei in Israele.

Italia, severa lezione dagli Usa: gli azzurri perdono 100-63 ed escono ai quarti del Mondiale

La partita

C’è Gigi Datome in quintetto al posto di Fontecchio. Il capitano parte forte: 11 punti personali nei primi sei minuti e 20-10 Italia. Melli regala il 23-10, al decimo è 26-18. Triple da una parte e dall’altra: 34-24 al 14esimo con cinque punti in fila di Procida. Strautins, neo giocatore di Tortona, mette la tripla del 38-36. Graziulis sale in cattedra, 15 punti totali per il giocatore di Trento, e Lettonia avanti 42-46 al riposo lungo.

Al rientro in campo la Lettonia allunga: 44-58 al 24esimo. L’Italia rientra con i tiri liberi di Tonut e Datome: 55-60 al 26esimo. Il “secondo” quintetto azzurro, con Procida, Spagnolo e Diouf in campo, tiene per il 60-67 del terzo periodo. Italia sempre costretta ad inseguire. Dairis Bertans mette la tripla del 62-72 al 34esimo. Datome prova a riavvicinare gli azzurri con la tripla del 75-79, Bertans ne mette una da otto metri per il 75-82. Anche Spissu da oltre l’arco: 82-84 a 41 secondi dalla fine. Segna ancora Graziulis, 28 punti per lui, e finisce 82-87.

Appuntamento a sabato 🔜



Gli Azzurri sfideranno la perdente tra 🇱🇹 e 🇸🇮 per giocarsi il settimo posto. pic.twitter.com/r3hAtelZH8 — Italbasket (@Italbasket) September 7, 2023

3x3 Europe Cup, azzurre sconfitte ai quarti

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia nella Europe Cup di basket femminile 3Ч3 a Gerusalemme. Dopo aver chiuso la prima fase a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Germania e Israele, le azzurre sono state sconfitte nettamente dalla Spagna per 21-9, vedendo cosм chiuse le possibilità di salire sul podio.

La partita era stata molto equilibrata all’inizio fino al 6-6, poi la Spagna ha cominciato a costruire un allungo importante, con le azzurre che si sono totalmente bloccate in attacco. Camilion (10 punti) ha trascinato le compagne, chiudendo sul 21-9 per la vittoria che vale le semifinali.