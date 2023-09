Mondiali di basket, Italia sconfitta dalla Slovenia 89-85. Chiude ottava e ringrazia Gigi Datome

MANILA - Inutile giraci intorno, oggi il vero “Datome Day” in tutto e per tutto. L’ultima in nazionale e l’ultima in assoluto per il capitano azzurro. Entra in campo dopo sette minuti, sbaglia due triple e si vede che è visibilmente emozionato. Gioca una partita senza grandi squilli (10 minuti con un punto e due rimbalzi), un pò come l’Italia che recupera dal meno 13 ma perde 85-89 in volata, ma resterà per sempre la sua carriera. E ila Mall of Asia Arena gli assegna il giusto tributo quando al minuto 36 si ferma il gioco e Gigione dice che è arrivato il momento di salutare. Non possiamo nascondere di esserci commossi anche noi.

La partita va a sprazzi, Italia avanti 18-11, poi Slovenia sul 41-42 al riposo lungo. Terzo periodo da 19-28 e slavi avanti 60-70. Poi l’Italia si sveglia, recupera, sorpassa con Ricci sull’85-83 e non segna più complici anche due errori in attacco di Fontecchio, uno fallo di sfondamento e una palla persa. Finisce 85-89 e ottavo posto finale con tre sconfitte nelle ultime tre partite giocate, contro gli Stati Uniti nei quarti, contro la Lettonia e oggi. Spissu 22 punti, Fontecchio 16, Polonara 13. Dall’altra parte LuKa Doncic 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Sarà lui il miglior marcatore dei mondiali a meno che Gilgeous Alexander non segnerà domani oltre 60 punti contro gli Usa.

DOMANI SI GIOCA PER L'ORO

A giocarsi la medaglia d’oro saranno, dunque, Germania e Serbia: i tedeschi hanno sconfitto Team Usa 113-111, mentre la squadra allenata da Pesic si è imposta 95-86 sul Canada. Le due super potenze deluse giocheranno per il bronzo. Sono già qualificate per le Olimpiadi di Parigi: Francia, in qualità di paese ospitante, Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Sudan, Serbia, Germania e Giappone. Le squadre qualificate per i tornei ore olimpici 2024 sono invece:

Angola, Bahamas, Bahrein, Brasile, Camerun, Croazia, Costa d’Avorio, Egitto, Filippine, Finlandia, Georgia, Grecia, ITALIA, Lettonia, Libano, Lituania, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Portorico, Repubblica Dominicana, Slovenia e Spagna.

IL VIAGGIO DI “GIGIONE”

E’ stato dunque Luka Doncic l’ultimo avversario di una carriera fatta di 203 presenze (decimo azzurro all-time) e 323 contando le giovanili, he è un record assoluto. Una vita dedicata alle Nazionali lungo 21 estati fatte di gioie e delusioni, sempre con una dedizione commovente e una professionalità esemplare.

Capitano dalla stagione 2013, Gigione ha preso parte a due edizioni del Mondiale, nel 2019 e nel 2023, e a sei edizioni degli Europei, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, e 2022, attraversando le ere di cinque commissari tecnici: Carlo Recalcati, con cui ha esordito nel 2007, Simone Pianigiani, Ettore Messina, Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco.

A livello di club, in Italia ha disputato una finale scudetto con la Virtus Roma, città a cui è rimasto sempre molto legato, ha vinto tre scudetti, due Supercoppe italiane e tre Coppa Italia, poi in Turchia con il Fenerbahce tre scudetti, tre Coppa di Turchia e soprattutto l’Eurolega nel 2017. In Nazionale non ha avuto gli stessi successi e li avrebbe meritati. Il suo hashtag è #serinascorinascogigione. Sarà difficile, forse impossibile che rinasca uno come te.