Gigi Datome nella Hall of Fame dell'Olimpia Milano. In campo l'EA7 batte l'Olympiacos

Serata indimenticabile per Gigi Datome, ufficialmente inserito nella Hall of Fame dell’Olimpia Milano. Il Forum, la “sua” casa sportiva negli ultimi tre anni, gli tributa una lunga standing ovation. Lui, elegantissimo, ringrazia e si commuove. Nella Hall of Fame entrano anche Mason Rocca, Keith Langford, Curtis Jerrels, Kruno Simon e Rakim Sanders, tutti giocatori dell’era Armani.

La serata di festa si completa con un record: quando Kyle Hines entra in campo al minuto otto del primo periodo è la sua presenza numero 393, record assoluto in Eurolega di tutti i tempi. Superato Paulius Jankunas, rimasto a 392. Nove finali di Eurolega, quattro vinte. La sua prima partita europea a Roma con la maglia del Bamberg il 20 ottobre 2010. Prima due anni a Veroli, in A2, squadra con la quale ha iniziato la sua carriera europea nel 2008.

Dopo i festeggiamenti c’è anche una partita, la seconda dell’Eurolega milanese 2023/24. La EA7 vince 65-53 al termine di una partita molto fisica.

Milano cambia passo nel secondo tempo con un parziale da 34-21 ed in particolare dal 49-45 al punteggio finale. Mirotic 20 unti e 4 rimbalzi, Pangos 14 punti.

Milano è l’unica italiana a vincere in giornata. In Eurocup, Venezia perde in casa 81-97 contro l’Hapoel Tel Aviv, mentre in Champions League Sassari cade a Stettino 93-85 ma con un giallo: Il terzo periodo è partito da 9 minuti. Gli arbitri avrebbero infatti giocare 21 minuti il primo tempo senza che nessuno se ne sia accorto. Probabile il ricorso dei dirigenti sardi. Domani esordio in Fiba Europe Cup per Openjobmatis Varese e Happy Casa Brindisi.