Basket, domani al Forum la "Datome night": l'ex azzurro introdotto nella Hall of Fame dell'Olimpia Milano

Tutto pronto per la serata dedicata a Gigi Datome. Sarà domani sera al Forum di Assago, dopo il rinvio a data da stabilirsi della partita tra EA7 e Maccabi Tel Aviv, in programma lo scorso 12 ottobre, e slittata al 31 per i noti eventi della guerra tra Israele e Hamas. Ecco dunque che la "Gigi Datome Night" avverrà in occasione della partita interna contro l'Olympiacos Pireo. Sarà la prima partita milanese dell'Olimpia in EuroLeague dopo il suo ritiro dall'attività. Datome saluterà il suo pubblico e il pubblico europeo nel corso della cerimonia prepartita. Poi, in concomitanza con l’evento, Gigi Datome sarà introdotto nella Hall of Fame dell’Olimpia Milano insieme ad altri sei giocatori. I nomi dei sei, tutti legati all’era Armani, che lo accompagneranno saranno svelati attraverso un video speciale che verrà mostrato nel corso dell’intervallo della gara.

Intanto, l'ex giocatore, ritiratosi dopo l'ultima partita che la Nazionale ha disputato ai Mondiali nelle Filippine, è in giro in questi giorni presso eventi e manifestazioni. "È sempre bello incontrare i tifosi - ha aperto le danze Datome al Festival dello Sport a Trento qualche giorno fa -, ed è bello aver lasciato un bel ricordo al termine di una lunga carriera. Questa estate era il momento giusto per smettere: mi ero già convinto chi chiudere la mia lunga avventura da giocatore professionista, conquistare lo scudetto in quel modo, vincendo anche il premio di Mvm delle finali, l’ho vissuto quasi come se da lassù qualcuno mi volesse definitivamente convincere a finire qui. Sono davvero grato del tanto affetto e dei messaggi ricevuti in queste settimane da compagni e tifosi.

Ora cercherò la mia strada fuori dal parquet, magari da dirigente sportivo".

La partita

L'Olimpia Milano torna in campo in Eurolega dopo la sconfitta iniziale a Istanbul contro il Fenerbahce arrivata dopo un tempo supplementare. Milano ha giocato una buona partita ma non è bastato per vincere. Contro l'Olympiacos proverà a conquistare la prima vittoria europea di stagione. Lo scorso marzo la squadra milanese fermò l'allora capolista della passata stagione con una partita impeccabile vinta 83-62. Ne servirà una molto simile. E se l’EA7 ha problemi di infortuni (fuori Baron), anche la squadra greca arriverà al Forum con delle assenze. Non ci saranno, infatti, Shaquielle McKissic e Luke Sikma. Il primo starà lontano dai campi per circa un mese a causa di un problema al ginocchio, mentre il secondo dovrà stare ai box per due settimane, dopo un infortunio al polpaccio subito in campionato.