Mondiali di basket, la Germania è campione: battuta la Serbia. Canada terzo, Usa quarti

A leggere che la Germania è campione del mondo, si immagina nel calcio. Invece, oggi i campioni del mondo sono nel basket. E nel giorno in cui la nazionale di calcio viene umiliata 4-1 dal Giappone e il ct Hanski Flick viene esonerato. Battuta la Serbia 83-77 e prima volta sul tetto del mondo. Così come è la prima volta del Canada che va a medaglia. Bronzo per loro al termine di una partita incredibile vinta contro gli Stati Uniti che completano la delusione tornando a casa senza medaglia. Dopo 20 minuti di assoluto equilibrio, 47-47, la Germani a ndirizza la partita nel terzo periodo con un parziale da 22-10. La Serbia rientra fino al meno tre nell’ultimo minuto, ma alcuni errori di Guduric impediscono di completare la rimonta.

Dennis Schroder determinante ancora una volta per i tedeschi con 28 punti. Il neo giocatore dei Toronto Raptors viene eletto anche Mvp dell’intera manifestazione. Un premio personale che lo ripaga di tanti di delusioni e critiche feroci al giocatore, ritenuto a volte poco determinante. Franz Wagner ne aggiunge 19 con sette rimbalzi e viene nominato miglior giocatore della partita. Dominante Voigtmann con 12 punti e 8 rimbalzi. La Serbia, ancora una volta seconda ai mondiali, trova 21 punti da Avramovic e 17 da Bogdanovic.

Il prossimo mondiale sarà dal 27 agosto al 12 settembre a Doha in Qatar, in un mondo quello del basket sempre più globalizzato e sempre cosmopolita. L’Italia invece tornerà in campo per le qualificazioni agli Europei nel prossimo febbraio 2024 nella prima finestra contro Turchia e Ungheria, poi a luglio, dal 2 al 7, ci sarà il torneo pre olimpico, difficile da vincere.

C’è tempo, ma serve programmare già da adesso.

CANADA TERZO, USA FUORI DAL PODIO

Giornata storica anche per il Canada che conquista la sua prima medaglia ad un mondiale (e ad un Olimpiade) in 86 anni di storia cestistica. Lo fa battendo Team Usa 127-118 dopo un tempo supplementare . La partita era stata riacciuffata dagli statunitensi grazie ad un finale incredibile: sotto di quattro punti, Bridges si prende un fallo, segna il primo tiro libero, sbaglia il secondo, prende il rimbalzo sul suo errore si butta nell’angolo e trova una folle tripla del pareggio. Protagonistia di giornata per il Canada Dillon Brooks, accolto dai tifosi filippini con i fischi e uscito con il coro “Mvp, Mvp”: per lui 39 punti e 7/8 da tre punti. Decisivo il solito Gilgeous Alexander con 31 punti e 12 assist. E’ la seconda vittoria assoluta del Canada contro gli Stati Uniti in 23 partite. Era da 19 anni che gli Usa non perdevano tre partite ad un mondiale o ad Olimpiade. Ci sarà da meditare per il futuro.