Italia, severa lezione dagli Usa: gli azzurri perdono 100-63 ed escono ai quarti del Mondiale

Era dura e si sapeva. In campo è diventata subito durissima, poi insormontabile. Alla fine la punizione di Team Usa è severa. Finisce 63-100 e anche il sogno azzurro di centrare una storica qualificazione alle semifinali del mondiali. La maledizione dei quarti di finale: 2015 e 2017 agli Europei, 2021 alle Olimpiadi, 2022 ancora agli Europei, 2023 ai Mondiali. Siamo sempre tra le prime otto, ma non riusciamo ad andare avanti. La partita dell’Italia dura appena quattro minuti, poi gli Stati Uniti allungano alla prima occasione e non si fermano più, forti anche del 17/36 da tre punti. Bridges 24 punti e 7 rimbalzi, Haliburton 18 punti con 6/8 da tre.

Per l’Italia un misero 7/38 da tre, che non ha funzionato per tutto il torneo, appena 10 punti nel secondo periodo (quello che spacca la partita 10-22) e 33 rimbalzi contro i 51 degli avversari. Sono dunque i numeri, ma non solo, a condannare l’Italia che ora giocherà le partite dal quinto all’ottavo posto. Sarà una magra soddisfazione, senza la semifinale svanisce anche la possibilità di arrivare direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Avanza la Serbia, battuta dall'Italia qualche giorno fa, che abbatte la Lituania 87-68.

Domani gli altri due quarti di finale, Germania contro Lettonia e Canada contro Slovenia.

La partita

«Partiamo forte, dobbiamo partire forte, a manetta». Coach Pozzecco carica i suoi ragazzi pochi secondi prima della palla a due. Melli è un fattore in attacco e in difesa costringendo Jarrett Jackson jr a commettere due falli. Entra subito Banchero, Bridges regala il primo vantaggio Usa: 6-7 al quarto. Ingram e Haliburton spingono sull’acceleratore per l’8-14, poi 11-17 al settimo. Reaves entra e segna anche lui da tre: 11-20. Al decimo è 14-24 con i primi due punti di Banchero. Gli Stati Uniti vanno con continuità ad attaccare il ferro e dilatano il vantaggio fino al 18-31 al 15esimo. Italia doppiata con la tripla di Bridges: 18-36. L’Italia segna pochissimo e tira anche peggio, 2/19 da tre, al riposo lungo è 24-46 con una schiacciata volante di Reaves che infiamma la Mall of Asia Arena. Parziale da 10-22.

La corsa alla medaglia si chiude ai Quarti.



Ci aspettano ancora due battaglie per finire al meglio il Mondiale 🇮🇹#Italbasket | #FIBAWC #WinForItalia pic.twitter.com/zpX6S9FW25 — Italbasket (@Italbasket) September 5, 2023

Dallo spogliatoio, Mikal Bridges ha le idee chiare, chiudere la partita il prima possibile. Il neo giocatore dei Brooklyn Nets segna da ogni parte e Team Usa vola 31-60, poi 34-62 al 24esimo. Reaves mette un’altra tripla: 36-73. Al terzo riposo è 44-83. Fontecchio commette il suo quinto fallo, Haliburton mette altre due triple per il 51-92. Esordio di Diouf al mondiale con un canestro da sotto. Dentro anche Spagnolo. Tutto troppo tardi. Finisce 63-100, l’Italia torna sulla terra. La Serbia, sconfitta dagli azzurri qualche giorno fa, avanza invece in semifinale.