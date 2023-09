Italia, il mondiale non è finito: contro la Lettonia parte la caccia al quinto posto

C'è ancora un mondiale da onorare per la nazionale italiana di pallacanestro. È quello che porta al quinto posto che vale nulla per le medaglie e per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma serve per chiudere nel miglior modo possibile questa avventura azzurra nelle Filippine. L'Italia torna in campo domani alle 10.45 contro la sorprendente Lettonia, sconfitta oggi dalla Germania 81-79 con la tripla della vittoria che si è fermata sul ferro. L'altra partita per le posizioni di "consolazione" sarà tra Lituania e Slovenia, quest'ultima eliminata dai quarti di finale dal Canada 100-89 con un'altra prova magistrale di Gildeous Alexander da 34 punti e 10 rimbalzi. Luka Doncic, 26 punti, cinque assist ma espulso per doppio tecnico, è fuori dalla zona medaglie.

Italia, severa lezione dagli Usa: gli azzurri perdono 100-63 ed escono ai quarti del Mondiale

Le due vincenti disputeranno sabato la finale per il 5/6 posto, le perdenti quella per il 7/8 posto. Le due semifinali mondiali saranno invece tra Usa e Serbia (battuta dall'Italia nel secondo girone a Manila) e Canada contro Germania. Le due squadre europee sono già certe di giocare le Olimpiadi 2024 per i due posti fissi attribuiti all'Europa.

Si aggiungono alla Francia, qualificata come paese organizzatore, Stati Uniti e Canada per l'area Nord America, Australia, Giappone e Sud Sudan, Le altre quattro squadre usciranno dai tornei pre olimpici in programma a giugno 2024. Partecperanno 24 squadre che saranno suddivise in quattro gironi da sei ciascuno. L'Italia si aggiunge alle squadre già sicure ovvero Spagna, Montenegro, Porto Rico, Brasile, Repubblica Dominicana, Grecia, Georgia, Egitto, Finlandia, Nuova Zelanda, Libano, Filippine, Messico, Angola, Costa D'Avorio, Polonia, Croazia, Cameroon, Barhain e Bahamas.

Italia-Lettonia, i precedenti

La Lettonia è probabilmente la squadra rivelazione di questi mondiali. Allenata ottimamente da Luca Banchi, grossetano con un passato ricco di successi in Italia ed in Europa, i lettoni hanno battuto la Francia nel primo girone, la Spagna campione del mondo in carica e il Brasile nel secondo girone. Alla fine della partita contro i verde oro la nazione è letteralmente impazzita. Privi della loro stella, Kristaps Porzingis, futuro giocatore dei Boston Celtics, e persi per strada Strelnieks e Dairis Bertans, la squadra baltica ha saputo compattarsi attorno alll'allenatore italiano, arrivato a marzo 2021, che prima ha vinto il girone di qualificazione ai Mondiali davanti a Serbia, Grecia e Turchia, poi ha sfiorato la semifinale amdando, come detto, ad un tiro dalla vittoria. Banchi è il nuovo re della Lettonia, che rimane una repubblica parlamentare. Nella Lettonia giocano Strautins e Grazulis, giocatori rispettivamente di Tortona e Trento.

I precedenti con la Lettonia parlano di 18 gare giocate a partire dal 1936 a Roma, prima delle 11 vittorie collezionate dagli azzurri (34-29). L’ultimo match giocato risale al 2015, amichevole al torneo di Tbilisi in Georgia in preparazione all’Eurobasket (82-63 Italia). L’ultima ufficiale, l’unica vittoria italiana nel girone dell’Eurobasket 2011 a Siauliai in Lituania. In quella partita, vinta 71-62, spiccarono i 36 punti di Bargnani, ad oggi la decima migliore prestazione individuale di un azzurro in termini di punti realizzati.