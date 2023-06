Eurobasket, il Montenegro è amaro per l'Italia. Finisce 63-49

TEL AVIV - Finisce il sogno azzurro di andare ai quarti di finale a Lubiana. Il Montenegro vince 63-49 guidando dal primo all’ultimo minuto la partita. L’Italia paga un pessimo approccio alla partita (appena otto punti segnati in quasi 14 minuti di gioco) così come dirà anche coach Lino Lardo in conferenza stampa, molto dispiaciuto come tutte le ragazze che nella zona mista preferiscono non rilasciare dichiarazioni. E in una serata nella quale si tira 2/18 da tre e 14/46 da due è difficile pensare di andare avanti. Unica in doppia cifre Andrè con 10 punti. Male Zandalasini, appena sei punti con 3/14 dal campo. Montenegro meritatamente ai quarti dopo che aveva ottenuto due vittorie nel suo girone di qualificazione. Azzurre invece con una sola vittoria su quattro partite complessive, troppo poco. Dopo il 2019 e il 2021 l’Italia non riesce ad arrivare ai quarti di finale dell’Europeo. Con questa sconfitta cade anche la possibilità di giocare le Olimpiadi a Parigi il prossimo anno.

LA PARTITA

A differenza della prima giornata, quando erano state le note di Rino Gaetano ad introdurre l’Italia in campo, oggi è la volta si “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e poveri che da queste parti, ci dicono, abbiano una discreta fama. La musica si sposta sul parquet, eseguono Santucci, Zandalasini, Spreafico, Keys e Andrè. Il quintetto azzurro ormai tradizionale. Ad inizio partita il Montenegro segna solo da tre, l’Italia trova il primo vantaggio (6-7) al quinto con i liberi di Santucci. Jovanovic con le triple e Stepanovic in avvicinamento a canestro danno il 15-8 all’ottavo. Italia in difficoltà, appena 2/17 dal campo. Montenegro avanti 22-8 al decimo. Non cambia la musica nel secondo quarto, il vantaggio montenegrino si dilata fino al 29-8 con l’ennesima tripla di Jovanovic. Lardo mette Villa in posizione di guardia e la diciottenne da una scossa, 29-18 al 17esimo, parziale di 10-0 per noi. Il Montenegro sfrutta tutte le ingenuità italiane e va al riposo lungo sul 35-22.

Le azzurre escono presto dallo spogliatoio, Lardo è stato di poche parole: rientrate e giocate. La reattività c’è memo la precisione, Montenegro sempre avanti 41-27 al 25esimo. Non si segna per diversi minuti, ma va tutto a vantaggio del Montenegro. Zandalasini non trova il canestro nemmeno con i tiri liberi in una serata fino adesso da dimenticare. Al terzo riposo è 48-31. La quinta tripla di serata segnata manda il Montenegro avanti 52-33 al 33esimo. L’Italia invece trova il primo canestro da tre dopo dodici errori in fila, troppo poco per sperare. Pan vuole dare la scossa: 55-42 al 37esimo. E' l'ultimo sussulto. Finisce 63-49.

Il Montenegro va a Lubiana, l'Italia torna mestamente a casa.