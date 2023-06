Eurobasket donne, esordio amaro per l'Italia. La Repubblica Ceca vince 61-58

Esordio amaro per le ragazze azzurre all’Europeo in programma in Israele e Slovenia. La Repubblica Ceca vince in volata 61-58 nonostante le azzurre fossero avanti 46-32 a metà del terzo periodo. Da quel momento si è spenta la luce e le nostre avversarie hanno piazzato un parziale da 29-12 decisivo per la vittoria.

Le triple di Berzinova e Holesinka fanno malissimo nel finale, quella di Zandalasini per il pareggio si spegne sul ferro. L’Italia tira 6/25 da tre e perde 18 palloni, le ceche giocano un basket fisico, forse troppo, e fanno 8/16 da tre che la dice lunga sulla loro qualità nel tiro dall’arco. «Una brutta sconfitta, anche se nulla è ancora precluso. Abbiamo avuto un approccio morbido alla partita, poi nel nostro momento migliore ci siamo perse e abbiamo subito il rientro della Repubblica Ceca - dice a caldo Lino Lardo al nostro microfono -.

Alcune giocatrici forse non hanno reso come avremmo voluto, ma l’emozione dell’esordio ha giocato un brutto scherzo a tutti. Ora serve resecare e pensare alla partita di domani. Contro Israele servirà una partita sicuramente diversa».

Delusa anche Olbis Andrè: «Che peccato, ci aspettavamo un esordio diverso. Abbiamo approcciato male, ma eravamo in pieno controllo. Nel finale non siamo state lucide. Siamo dispiaciute e domani dobbiamo mettere in campo un'energia completamente diversa».

La partita

Le note di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano introducono le azzurre in campo. Verona, Zandalasini, Spreafico, Keys e Andre è il primo quintetto di questi Europei. Avvio non facile, due triple mandano avanti la Repubblica Ceca 5-8. Con calma, Keys, Verona e Zandalasini dalla media ridanno il vantaggio azzurro: 15-8 al sesto.

Le ceche, sospinte da una decina di coloratissimi e rumorosi tifosi, si riavvicinano e impattano sul 15-15, anche con qualche contatto di troppo no fischiato. Dopo dieci minuti è 17-17. Qualche errore azzurro in attacco e la precisione delle avversarie da tre danno il 20-25 al 14esimo. Contro sorpasso azzurro sul 26-25.

Lardo rimette in campo quasi tutto il quintetto titolare, poi al minuto diciassette è il momento dell’esordio di Matilde Villa e la diciottenne senza paura attacca subito il ferro e recupera un rimbalzo offensivo. Partita dura, fisica, forse non congeniale all’Italia. Zandalasini e Spreafico da tre danno il 33-32 con cui si va al riposo lungo.

Al rientro in campo, arriva la scossa. Villa e Keys danno il primo allungo, Spreafico dall’angolo mette la tripla del 43-32 al 23esimo. Keys quella frontale del 46-32. La Repubblica Ceca segna il primo canestro del terzo periodo dopo sei minuti e all’improvviso la partita cambia nuovamente. Le nostre avversarie tornano fino al 46-43, due canestri di Andrè danno il 50-43 al terzo riposo.

Stoupalova riporta sotto la sua squadra, 50-49, ancora Villa per il 56-53 al 37esimo. Brezinova mette la tripla del 56-56 a 98 secondi dalla fine. Holesinka quella del 56-59. Le azzurre non sono lucide nel finale, la tripla di Zandalasini (per lei 10 punti come Andrè e Keys) si spegne sul ferro. Vince la Repubblica Ceca 58-61.

Prima delle azzurre, partita tirata tra Montenegro e Grecia. Hanno vinto le prime 74-69 in quello che potrebbe già essere uno spareggio per il terzo posto del girone A, che incrocia quello dell’Italia in caso di spareggio tra seconda e terza. Domani Italia ancora in campo contro Israele, si gioca alle 14.30 ora italiana. Domenica ultimo appuntamento per le nostre ragazze contro il Belgio. Si gioca alle 14.15 sempre con l’orologio puntato in Italia. Ora non si può più sbagliare.