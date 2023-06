Eurobasket femminile, L'Italia reagisce e batte Israele. Super Zandalasini con 33 punti

TEL AVIV - L’europeo azzurro comincia oggi, almeno per quanto riguarda la casella delle vittorie. Dopo la sbandata di ieri, l’unico risultato era battere Israele, possibilmente con ampio margine. Missione (doppia) compiuta. Alla sirena finale è 88-68, una partita condotta dal primo all’ultimo minuto. Cecilia Zandalasini è superlativa: 33 punti, 12/16 da due punti e 7/9 da tre. Miglior prestazione personale in nazionale per punti segnati (erano 25 nella sconfitta 68-67 contro la Lettonia all’Europeo 2017) e miglior prestazione di una giocatrice italiana in tutte le edizioni di un campionato europeo.

Così al nostro microfono: «Ieri sera ci siamo guardate tutte insieme e abbiamo capito che non potevamo giocare peggio di così, anche se abbiamo avuto la possiblità di vincere.

Oggi abbiamo fatto una buona partita, concentrate dal primo all'ultimo minuto e siamo ancora in gioco. Sono contenta per il mio record di punti, ma era importante che tutta la squadra avesse una reazione degna del nostro nome».

Bene Spreafico, 16 punti e 5/10 da tre. Complessivamente, l’Italia ha tirato 13/25 da tre e preso 40 rimbalzi contro i 32 delle avversarie. Domani si riposa, domenica contro il Belgio per giocarsi le possibilità di qualificazione diretta o dello spareggio con la seconda o la terza del girone A.

Ci aiuta in questi calcoli l'ufficio stampa della Federazione presente qui a Tel Aviv. Se l'Italia batte il Belgio e Israele vince contro la Repubblica Ceca, azzurre prime nel girone e qualificate direttamente ai quarti di finale di Lubiana. Se vinciamo e Israele perde dipende a quel punto da quanto si vince. Con un +7 Italia seconda e spareggio con la terza dell'altro girone. Viceversa, se si perde contro il Belgio e Israele vince Italia seconda, se sconfitta e Israele perde, Italia terza. In quel caso farebbe lo spareggio contro la seconda del girone A, che ad oggi sarebbe la fortissima Spagna, una delle favorite alla vittoria finale.

La partita

Novità in quintetto per l’Italia, coach Lardo sceglie di partire con Santucci al posto di Verona in cabina di regia, poi Zandalasini, Spreafico, Keys e Andrè. Proprio Santucci mette la prima tripla della partita, Andrè e Keys consolidano, ancora Santucci con un gioco da quattro punti, tripla e tiro libero segnato. Italia avanti 4-13, poi 7-17 al quinto.

Con pazienza le padrone di casa si riavvicinano, 14-17, ma Zandalalsini e Santucci ridanno il 15-23 al settimo. l’Italia non trema nel frastuono della Shlomo Arena (anche incitata un po' troppo dallo speaker ufficiale, che secondo noi dovrebbe avere un tono più distaccato) e va al primo riposo avanti 18-30. Sul massimo vantaggio azzurro, 18-32, Israele prova a riavvicinarsi, ma cinque punti in fila di Zandalasini e una tripla di tabella di Bestagno ridanno un buon margine: 23-39 al 17esimo. Al riposo lungo è 31-47. Zandalsini è a quota 16, 8/15 da tre punti di squadra.

Dallo spogliatoio, l’Italia esce con grinta e carattere. Zandalasini, ancora lei, regala il +20, 36-56 al 23esimo. Andrè segna invece il 39-60, ma la partita non è finita. Le padrone di casa capiscono di non avere più margine e cercano di velocizzare ma il massimo sforzo produce il 45-62. Le azzurre no tremano e chiudono avanti 45-67 al terzo riposo.

L’ultimo periodo serve per dare un senso alla vittoria e consolidare il vantaggio che potrebbe risultare utile per la classifica finale. Spreafico segna l’ennesima tripla delle azzurre per il 49-74, Bestagno con un bel tiro frontale il 49-76. Gli ultimi quattro minuti passano senza patemi. Trucco fa l’esordio all’Europeo e segna il suo primo punto. Finisce 68-88 e ora la qualificazione ai quarti di finale è ancora possibile. Domani è giorno di riposo, domenica si torna in campo contro il Belgio. I casi di qualificazione diretta o di spareggio li abbiamo anticipati, per stasera godiamoci la vittoria.