Eurobasket, l'Italia lotta ma perde contro il Belgio. Domani lo spareggio per i quarti

TEL AVIV - Entrare in campo sapendo che, salvo clamorosi ribaltoni serali, non sarà la Spagna l’avversaria dello spareggio di domani, ma molto probabilmente una tra Montenegro o Grecia. Poi giocare una partita praticamente perfetta per 35 minuti e costringere il Belgio a fare gli straordinari per vincere partita e girone B, anche con qualche fischio nel finale davvero incomprensibile (per non dire altro). Finisce 72-64. L’Italia oggi ha tirato 5/22 da tre e preso 32 rimbalzi contro i 39 delle avversarie. Bene Andrè con 17 punti, Zandalasini 11 punti (1/9 da tre), Keys 10. Per il Belgio solita Messemann, 20 punti e 9 rimbalzi e ottima partita di Vanloo, 23 punti con 5/9 da tre. A fine partita c’è soddisfazione in casa azzurra. “Abbiamo giocato come volevamo e alla pari contro le più forti per quasi 40 minuti, è un buon viatico per la partita di domani - ci dice Jasmine Keys a fine partita -. Certo, abbiamo avuto una partita dispendiosa dal punto di vista fisico, ma all’Europeo non possiamo pensare a limitare le nostre prestazioni. Arriviamo molto cariche per domani”. Anche coach Lino Lardo mostra felicità. “Avevo chiesto alle ragazze di giocare senza pensare a domani e lo hanno fatto, abbiamo avuto molti momenti positivi e mi fa piacere aver giocato alla pari contro il Belgio e far vedere che siamo queste, in crescita”, dice l’allenatore azzurro un pò contrariato per un metro arbitrale non del tutto consono. Non solo oggi, aggiungiamo noi, ma in un pò tutto il torneo.

LA PARTITA

Italia in campo con lo stesso quintetto che ha aperto contro Israele, ovvero Santucci (che oggi compie gli anni), Zandalasini, Spreafico, Keys e Andrè. Al 3-7 delle azzurre rispondono le belghe per il 9-7 che costringe Lardo a chiamare il primo time out. Si spegne la luce improvvisamente alla Shlomo Arena per due volte e il gioco si ferma per oltre tre minuti. Le belghe perdono un pò il ritmo, Andrè trova buoni canestri da sotto (11 punti per lei) e Italia sotto 26-22 al decimo. Qualche imprecisione in attacco e Belgio che va sul 32-24 al 13esimo. Vanloo con un canestro e tiro libero supplementare regala il massimo vantaggio: 38-28 al 16esimo. Zandalasini, pur non tirando con le percentuali di due giorni fa, suona la carica: 38-34 al 18esimo. Al riposo lungo è 43-39

Si segna poco al rientro in campo, le azzurre impattano sul 43 dopo quattro minuti di gioco. I bassi ritmi aiutano l’Italia a restare saldamente in partita. Zandalasini regala il nuovo sorpasso sul 48-49 al 28esimo. Si fischia poco, Lardo si lamenta, ma questo sembra essere il metro arbitrale di un po’ tutto l’Europeo. Un fallo molto dubbio di Spreafico regala canestro e libero e il vantaggio avversario 54-49. Il finale di periodo è tutto azzurro, tripla di Spreafico e appoggio di Pan. Andiamo all’ultimo riposo sul 54-54. Il Belgio non segna più, Italia avanti 56-60 con un canestro dalla media di Cubaj e un parziale di 2-11 a cavallo dei due tempi finali. Il time out dell’allenatore belga ricarica le sue giocatrici che trovano un contro parziale da 9-0 per il 65-60. Le azzurre arrivano fino al 66-63 ma è l’ultimo sussulto anche per i fischi finali sono tutti a senso unico contro di noi. Finisce 72-64.

Se la Spagna, come è immaginalbile, batterà la Grecia sarà prima nel suo girone, mandando il Montenegro al secondo posto, la stessa Grecia a lterzo e la Lettonia (che alla prima gornata aveva sconfitto proprio le iberiche) al quarto, quindi eliminata. Domani ci sarà da soffrire ma l'Italia ha la grande occasione di andare a Lubiana per i quarti di finale.

Credit photo: Italbasket/Fiba