Basket, serie A: Si decide la griglia per la Coppa Italia. Milano non è ancora certa

Ultimi 40 minuti del girone di andata in Serie A. Si deve stabilire la griglia delle prime otto posizioni utili per la Coppa Italia in programma a Torino dal 14 al 18 febbraio. Venezia, al momento in testa, ospita Napoli, ancora a caccia di un posto utile, mentre Brescia, anch’essa a quota 22, va a Brindisi, ultima in classifica, nel più classico dei testa coda. I pugliesi mandano subito in campo il nuovo arrivato Frank Bartley, lo scorso anno miglior marcatore della serie A con Trieste, poi retrocessa. Un posto se lo giocano sicuramente Pistoia contro Cremona, le due neo promosse appaiate a quota 14: chi vince va a Torino.

L’anticipo di questa sera è tra Treviso e Varese, partita che vale molto per la parte bassa della classifica. Così come, domenica, Pesaro contro Sassari. Il big match è a Trento dove l’Aquila attende l’Olimpia Milano, ancora non certa della qualificazione alla Coppa Italia.

Altra squadra che si gioca un posto tra le migliori otto è Scafati, reduce da tre vittorie consecutive ma attesa da Tortona che vuole allontanare le zone basse della classifica. Chiude il quadro Reggio Emilia contro la Virtus Bologna. Tutto esaurito al Pala Bigi per sospingere la squadra di casa, ma anche per vedere all’opera Bologna, rivelazione in Eurolega fino adesso con 14 vittorie e appena cinque sconfitte (due vittorie in questa settimana contro Bayern Monaco e Alba Berlino).

Detroit, finalmente un successo. Vince dopo 28 ko di fila, record assoluto in Nba

La classifica

1. Umana Reyer Venezia 22 punti

2. Germani Brescia 22

3. Virtus Segafredo Bologna 20

4. Dolomiti Energia Trentino 18

5. Ge.Vi Napoli 16

6. EA7 Olimpia Milano 16

7. Una Hotels Reggio Emilia 16

8. Vanoli Cremona 14

9. Givova Scafati 14

10. Estra Pistoia 14

11. Bertram Tortona 10

12. Openjobmetis Varese 10

13. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

14. Banco Sardegna Sassari 10

15. Nutribullet Treviso 8

16. Happy Casa Brindisi 4

La programmazione televisiva

Sabato 6 gennaio

Ore 20.30: Nutribullet Treviso - Openjobmetis Varese (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 7 gennaio

ore 16: Bertram Derthona - Givova Scafati (Dazn)

ore 16.30: Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco sardegna Sassari (Dazn e Eurosport 2)

ore 17: Dolomiti Energia Trentino - EA7 Olimpia Milano (Dazn)

ore 17.30: Happy Casa Brindisi - Germani Brescia (Dazn)

ore 18.15: Estra Pistoia - Vanoli Cremona (Dazn e DMax, in chiaro sul 52 del digitale terrestre)

ore 19: Una Hotels Reggio Emilia - Segafredo Bologna (Dazn)

ore 20: Umana Reyer Venezia - Ge.Vi. Napoli (Dazn)

