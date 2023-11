Serie A, la sesta giornata: Bologna a Cremona per restare imbattuta, Milano per risollevarsi a Brindisi

Saranno Pesaro e Napoli ad aprire domani sera la sesta giornata in Serie A. Due squadre in salute che cercano conferme per rimanere nelle zone medio alte. Domenica due partite di alta classifica, una a Trento dove i padroni di casa sfideranno Reggio Emilia, con entrambe le squadre appaiate al terzo posto a quota otto, e l’altra a Casale Monferrato tra Derthona e Brescia, due tra le squadre più accreditate per disputare un campionato di vertice e che stanno confermando sul campo le premesse. Le due squadre ancora imbattute, Bologna e Venezia, sono invece impegnate rispettivamente a Cremona e Pistoia contro avversarie che devono salvarsi e che sono reduci da importanti vittorie esterne di domenica scorsa.

Mattia Stano, giocatore di basket morto a 27 anni: era tornato in campo dopo tumore e trapianto di fegato

Milano, che non vince da cinque partite tra campionato e Eurolega, è di scena a Brindisi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e che presenta il nuovo allenatore Sakota alla prima panchina in Puglia. Anche Treviso è a quota zero in classifica e ospita Scafati: la squadra allenata da coach Vitucci vuole assolutamente sbloccarsi. Chiude la giornata Varese contro Sassari, entrambe ccn soli due punti in classifica. I lombardi sono alle prese con risultati poco brillanti (anche se in Fiba Europe Cup hanno ottenuto due vittorie) e con una situazione societaria ancora da definire: il gruppo di imprenditori australiani, che avrebbe dovuto pagare la prima rata a ottobre per l’acquisto di una parte delle quote, ancora non ha saldato.

Resta tra gli sponsor ma a Varese si attendono molto di più e anche in fretta visti gli accordi firmati la scorsa estate. I sardi devono invece fare i conti con una serie infinita di infortuni, l’ultimo occorso a Ousmaine Diop con una lesione al menisco. L’allenatore Bucchi avrà dei rinforzi, ma la squadra sta subendo questo avvio decisamente sfortunato.

La classifica

1. Virtus Segafredo Bologna 10 punti

2. Umana Reyer Venezia 10

3. Dolomiti Energia Trentino 8

4. UnaHotels Reggio Emilia 8

5. Germani Brescia 8

6. Ge.Vi. Napoli 8

7. EA7 Olimpia Milano 6

8. Bertram Yatchs Derthona Tortona 6

9. Vanoli Cremona 4

10. Givova Scafati 4

11. Carpegna Prosciutto Pesaro 4

12. Openjobmetis Varese 2

13. Banco Sardegna Sassari 2

14. Entra Pistoia 2

15. Nutribullet Treviso 0

16. Happy Casa Brindisi 0

La programmazione televisiva

Sabato 4 novembre - ore 20.30: Carpegna Pesaro - Ge.Vi. Napoli (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 5 novembre - ore 16: Entra Pistoia - Umana Venezia (Dazn)

domenica 5 novembre: - ore 16.30: Happy Casa Brindisi - EA7 Milano (Dazn e Eurosport 2)

domenica 5 novembre - ore 17: Bertram Derthona - Germani Brescia (Dazn)

domenica 5 novembre - ore 17.30: Nutribullet Treviso - Givova Scafati (Dazn)

domenica 5 novembre - ore 18.15: Dolomiti Energia Trentino - UnaHotels Reggio Emilia (Dazn e in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre)

domenica 5 novembre - ore 19: Openjobmetis Varese - Banco Sardegna Sassari (Dazn)

domenica 5 novembre - ore 20: Vanoli Cremona - Virtus Segafredo Bologna (Dazn)