Basket Serie A, tutte in trasferta le prime in classifica. Cresce il pubblico nei palasport

Seconda giornata di ritorno nella Serie A di basket. Oggi due anticipi di alta classifica. A Trento la Dolomiti Energia ospita Brescia che divide la prima posizione con Venezia (domani impegnata nella difficile trasferta in casa della Bertram Tortona) e che non vuole lasciare più punti in trasferta. A Pistoia, in serata, la Estra attende Scafati, appaiate a quota 16 e due delle più vivaci realtà del campionato. Domani Milano fa visita a Pesaro dopo la sconfitta a Valencia in Eurolega, mentre la Virtus Bologna, che ha ripreso la sua marcia vincente sia in Italia che in Europa (vittoria contro l’Asvel) va a Varese che cerca importanti punti salvezza. A Masnago sarà tutto esaurito ancora una volta, ma non ci saranno i tifosi virtussini a cui è stata vietata la trasferta.

A Brindisi va di scena un derby del sud tra l’ultima in classifica, i pugliesi, e Napoli, quarta in classifica a quota 20.

Reggio Emilia ospita Cremona, partita tra due squadre che giocano una bella pallacanestro. Chiude il programma Treviso contro Sassari, con i padroni di casa che hanno ripreso a perdere e non possono più permettersi passi falsi. Sassari, eliminata in settimana dalla Champions League, cerca continuità dopo le due vittorie consecutive in campionato.

PUBBLICO IN AUMENTO AL GIRONE DI ANDATA

Confermando un trend inaugurato nella scorsa stagione, dopo i due anni contrassegnati dalla pandemia, la Serie A UnipolSai chiude il girone di andata 2023-24 in aumento dell’11% salendo dai 3.570 spettatori del girone di andata della scorsa stagione ai 3.968 di questa. La percentuale di riempimento degli impianti che passa dal 63% della scorsa stagione al 73% della attuale, con 7 società sopra l’80%.

È ancora l’EA7 Emporio Armani Milano a guidare la classifica per affluenza con 9.121 spettatori di media in aumento del 15.3 % rispetto alla scorsa andata, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna con 6.024 (in aumento del 10.8%). Alle loro spalle la Carpegna Prosciutto Pesaro è l’unica a sfondare quota 5 mila con una media di 5.151. Poi 3 squadre oltre quota 4 mila: l’Openjobmetis Varese con 4.573, Germani Brescia con 4.361 e Nutribullet Treviso con 4.083.

Gli incassi della Serie A nel girone di andata raggiungono quota 6.329.711 euro per una media di 52.748 euro. Guida la classifica la Virtus Segafredo Bologna sfiorando il milione di euro (921.460, con 131.637 euro di media). Segue l’EA7 Emporio Armani Milano con 774.923 euro ed una media di 110.703. Sono tutte di Milano le 5 gare con maggior affluenza: la prima è EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna con 11.975 spettatori. Seguono le gare con l’Estra Pistoia (10.215); NutriBullet Treviso (9.729); Umana Reyer Venezia (8.695); Carpegna Prosciutto Pesaro (8.264). Qui tutti i dati forniti da Lega Basket

LA CLASSIFICA

1. Umana Reyer Venezia 24 punti

2. Germani Brescia 24

3. Segafredo Virtus Bologna 22

4. Ge. Vi. Napoli 20

5. EA7 Olimpia Milano 20

6. Dolomiti Energia Trento 18

7. Una Hotels Reggio Emilia 18

8. Vanoli Cremona 16

9. Givova Scafati 16

10. Estra Pistoia 16

11. Banco Sardegna Sassari 14

12. Bertram Tortona 12

13. Openjobmetis Varese 12

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

15. Nutribullet Treviso 8

16. Happy Casa Brindisi 6

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Sabato 20 gennaio 2024

ORE 19:30: Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia (DAZN)

20.30: Estra Pistoia – Givova Scafati (DAZN e Eurosport 2)

Domenica 21 gennaio 2024

ORE 16.30: Happy Casa Brindisi - Generazione Vincente Napoli (DAZN – Eurosport 2)

17: Openjobmetis Varese - Virtus Segafredo Bologna (DAZN)

18: Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia (DAZN)

18.15: UNAHOTELS Reggio Emilia - Vanoli Basket Cremona (DAZN – DMAX CANALE 52 DDT TERRESTRE)

18.30: Carpegna Prosciutto Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano (DAZN)

19.30: Nutribullet Treviso Basket - Banco di Sardegna Sassari (DAZN)