Smalling, quando il ritorno in campo? Il difensore rompe il silenzio: «Le insinuazioni sono false»

Nella prima parte di stagione la Roma ha dovuto fare i conti con una moltitudine di infortuni, soprattutto in difesa. Il caso più eclatante, vista la lunghezza dello stop, è quello di Chris Smalling. In campionato ha disputato appena 3 partite, fermandosi dopo la terza giornata di Serie A (1 settembre 2023). Sono ben 17 le gare saltate dall'inglese in campionato, oltre a quelle di Europa League.

De Rossi e le tattiche di Spalletti e Luis Enrique: all'orizzonte il ritorno alla difesa a quattro

Alla Roma è venuto a mancare il leader del reparto difensivo, una figura fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello temperamentale e dello status. Dopo i mesi di silenzio, il giocatore è tornato a parlare tramite i propri social: «Dal mio arrivo alla Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato. Dall’istante in cui ho messo piede alla Roma, mi sono immediatamente sentito a casa. Roma è la mia casa e il rapporto che ho instaurato con i tifosi è qualcosa a cui tengo molto. Vorrei mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club.

Il suo messaggio è proseguito così: «Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposta dagli specialisti, tanto a breve quanto a lungo termine, e le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false. Non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue nella mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome antidolorifici. La priorità assoluta è che io possa giocare per la Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire. La pazienza e la lealtà con cui mi accompagnate verso questo laborioso percorso di rientro sono molto apprezzate. Non vedo l’ora di rivedervi tutti presto».

De Rossi farà il suo esordio sulla panchina della Roma oggi all'Olimpico contro il Verona. Smalling non è ancora tra i convocati, ma il suo rientro è ormai prossimo.