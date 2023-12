Basket serie A, Brescia consolida il primato. Bologna cade in casa, Milano si rialza

Brescia consolida il primo posto e ed è la prima squadra a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia, torneo che ha vinto la passata stagione. Dietro, Venezia sgambetta la Virtus Bologna e Milano si rialza a Varese senza diversi infortunati e al termine di una partita durissima. Cremona batte Tortona e avvicina la Coppa Italia. In coda vittorie importanti di Pesaro a Pistoia e di Treviso su Trento. Brindisi sfiora la vittoria esterna ma resta ultima.

Negli anticipi, Brescia passa a Reggio Emilia 70-77 con un finale di grande impatto. Sono le triple di Petrucelli e Gabriel a spezzare la parità e regalare la vittoria numero dieci ai lombardi. Bilan 24 punti è una roccia sotto canestro. A Bologna succede di tutto, Venezia è sempre avanti, anche di 12 punti. Nel finale Belinelli inventa canestri e sul 78-80 Bologna vuole fare fallo, una, due, tre volte, ma gli arbitri non fischiano. Shengelia pareggia, ma nel supplementare la Reyer vince 84-85 con un canestro di Wiltjier (14 punti). Ottimo Tucker per gli ospiti con 26 punti

LE PARTITE DI OGGI

Nutribullet TREVISO - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-78

Senza Olisevicius, Harrison e Mezzanotte, Treviso gioca una partita tutto cuore e grinta contro una Trento sorpresa dal gruppo trevigiano che si compatta nelle difficoltà e vince 86-78. Decisivo per i padroni di casa il terzo periodo da 27-18 ed in particolare dal 59-59 al 74-59 del 32esimo che di fatto spezza la partita. Trento (Baldwin 23, Graziulis 16) non ha la forza di rientrare e Treviso esulta con il Pala Verde in tripudio. Terza vittoria consecutiva per la squadra allenata da Vitucci. Paulicap 13 punti e ben 19 rimbalzi, (sui 39 di squadra) Bowman 23 punti. Minuti importanti per Faggian e Tadiotto, rispettivamente classe 2004 e 2005.

VANOLI CREMONA - BERTRAM TORTONA 83-67

Partita che vale molto sia per la classifica odierna che per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Cremona vince con merito sfruttando anche le rotazioni arte di Tortona, senza Dowe, Radosevic e Tavernelli. E’ il secondo periodo da 22-13 per il 40-31 del riposo lungo a cambiare la partita per i padroni di casa. Che allungano 67-53 di inizio ultimo periodo e dilagano fino all’83-67. Vittoria che parla italiano: Zanotti 17 punti, Denegri 11, Pecchia 9.

OPENJOBMETIS VARESE - EA7 MILANO 70-74

Tanti infortunati da una parte e dall’altra: Mc Dermott e Moretti per i padroni di casa, Mirotic, Lo, Ricci e Voigtmann per Milano. Ne viene fuori una partita comunque combattuta. Varese non può permettersi più passi falsi e gioca senza paura. Al riposo lungo è 39-39. Varese prova a scappare 46-39, ma l’Olimpia è sempre attaccata. Al 32esimo è 61-61. Sul 66-66, Milano ha più precisione di Varese e vince una partita difficilissima grazie alla stoppata di Hines (9 punti) su Oliver e i liberi finali di Tonut. Shields 25 punti, per i padroni di casa Hanlan 19 punti e 8 rimbalzi.

Varese raggiunta da Treviso al penultimo posto.

GIVOVA SCAFATI - GE. VI. NAPOLI 91-85

Torna alla vittoria la Givova Scafati che mette fine alla striscia di quattro sconfitte di fila e supera nel derby campano la GeVi Napoli, al terzo stop consecutivo. Prima vittoria dei gialloblù con coach Matteo Boniciolli sulla panchina: 91-85 il punteggio finale (46-41 al riposo lungo). Decisivo il conteggio dei rimbalzi, ben 14 offensivi per Scafati. Sono cinque i giocatori in doppia cifra di punti per i padroni di casa, 17 di Rivers, 14 di Pinkins. Alessandro Gentile sfiora la doppia doppia, 10 punti e 9 assist con anche 4 rimbalzi. Ottimo esordio anche di Gamble, 13 punti con 4 rimbalzi in 17 minuti. Napoli paga il 6/27 da tre punti: non bastano i 17 di Ennis e i 16 di Sokolowski.

ESTRA PISTOIA - CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 73-74

Pistoia interrompe la sua serie positiva e Pesaro prima domina, poi soffre e ringrazia l’errore di Moore sull’ultimo tiro dei padroni di casa. L’avvio è tutto di Pistoia, 23-15, ma il secondo periodo degli ospiti da 14-30 ribalta sul 38-47 al riposo lungo. Pesaro allunga sul 50-61, poi 52-64 al 30esimo. Sul 54-71 Pesaro pensa di aver già chiuso la partita, ma Pistoia rientra sul 71-72. Cinciarini (6 punti e 10 assist) mette due liberi, Moore (24 con 4/6 da tre) sbaglia la tripla della vittoria. Miglior marcatore di serata Visconti della VL con 19 punti e un ottimo 5/5 da tre.

BANCO SARDEGNA SASSARI - HAPPY CASA BRINDISI 84-81

Brindisi, senza Morris infortunato ma con Kyzlink in campo, parte forte, 22-25 al decimo, poi 34-44 al 15esimo. Sul 41-49 gli ospiti si fermano e Sassari può chiudere il primo tempo sotto 50-51. Al rientro in campo, i ritmi inevitabilmente si abbassano e si segna meno. Brindisi prova un allungo, 61-67, poi 64-69 ad inizio quarto periodo, ma Sassari non molla e pareggia sul 71-71. E’ ancora parità, 77-77 al 38esimo. Finale intenso. Diop fa l’80-79, Johnson l’80-81. Tyree i liberi dell’82-81. Brindisi si fa stoppare nell’ultimo tiro e Tyree (15 punti) sigilla la vittoria con i liberi dell’84-81. Sassari respira, Brindisi (Senglin 15 punti con canestri solo da tre, Laszewski 13) è ultima da sola.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 20 punti

2. Umana Reyer Venezia 18

3. Virtus Segafredo Bologna 16

4. Dolomiti Energia Trento 16

5. Ge. Vi. Napoli 14

6. EA7 Olimpia Milano 14

7. Una Hotels Reggio Emilia 14

8. Vanoli Cremona 12

9. Estra Pistoia 12

10. Bertram Yatchs Tortona 10

11. Givova Scafati 10

12. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

13. Banco Sardegna Sassari 10

14. Nutribullet Treviso 6

15. Openjobmetis Varese 6

16. Happy Casa Brindisi 4