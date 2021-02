NBA, LeBron da record non basta: Lakers battuti da Brooklyn, male ancora i Bucks

Avrebbe sicuramente preferito festeggiare con una vittoria, ma la partita di stanotte per LeBron James non verrà ricordata come le altre. Il fenomeno dei Lakers ha infatti centrato il traguardo dei 35mila punti in regular season: è il terzo della storia del basket americano a riuscirci, prima di lui solo Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 e Karl Malone con 36.928. La festa è stata però rovinata dalla sconfitta dei suoi contro i Nets per 109-98: LeBron ha chiuso con 32 punti, ma ad aver la meglio è stata la squadra di Steve Nash, trascinata da Irving (16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), James Harden (23 punti e 11 assist) ma soprattutto dall'incredibile serata al tiro dei compagni (15/27 da tre se si escludono i numeri delle due star). Assenti Kevin Durant e Anthony Davis, che ne avrà per un mese.

The third player to ever reach the 35,000 Point Club. The fastest to ever get there. Here's to you, @KingJames 👑 pic.twitter.com/iC2Tpif7Rq — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 19, 2021

Sorpresa Raptors, Bucks ko: è la quinta sconfitta di fila

Il risultato a sorpresa arriva dai Raptors, che in trasferta hanno piegato i Bucks 100-96, condannando la formazione di Milwaukee alla quinta sconfitta di seguito e a un brusco stop alle sue mire di classifica. Nel terzo match, vittoria di Miami Heat sui Kings per 118-110. In classifica, a est sono al comando i Sixers seguiti dai Nets; a ovest, in testa Utah Jazz, seguita dai Lakers.

