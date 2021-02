NBA, Utah vola: Clippers ko. Lillard show: 43 punti contro i Pelicans. Atlanta batte Boston

Gli Utah Jazz vincono in casa dei Los Angeles Clippers e consolidano la sua posizione al comando della Western Conference. Nel turno di questa notte in Nba, spicca la debacle casalinga dei californiani, lanciati all'inseguimento della vetta a ovest. Uno stop che non smuove i Clippers dal terzo posto, dietro a Utah e ai Lakers, ma ne ridimensiona le velleità. Utah ha vinto per 114-96, con la doppia doppia di Rudy Gobert (23 punti e ben 20 rimbalzi) e i 24 punti di Donovan Mitchell e si conferma la squadra da battere in questa stagione.

APPROFONDIMENTI BASKET NBA, Harden show: Nets secondi a Est. Boston batte un super Jokic, ok... BASKET NBA, Utah batte anche Philadelphia. Ok Gallinari ma Atlanta perde di...

Tornano a sorridere i Sixers, che dopo tre sconfitte consecutive rialzano la testa e battono i non irresistibili Rockets per 118-113, vera boccata d'ossigeno per la capolista della Eastern Conference che attraversa un periodo non troppo brillante. Protagonista il ritrovato Joel Embiid, per lui doppia doppia da 31 punti e 11 rimbalzi. Nelle altre sfide di questo turno, bella vittoria di Portland sui Pelicans per 126-124, partita spettacolare con ben 43 punti messi a segno da Damian Lillard. Tornano a vincere anche gli Hawks di Danilo Gallinari (9 punti): dopo 4 ko di seguito, la formazione di Atlanta ha trovato il successo in casa dei Celtics per 122-114, trascinata dai 40 punti di Trae Young. In classifica, a est c'è al comando Philadelphia, seguita dai Nets; a ovest c'è Utah Jazz, poi i Lakers.

© RIPRODUZIONE RISERVATA