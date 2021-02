NBA, Harden show: Nets secondi a Est. Boston batte un super Jokic, ok i Lakers

Nella notte NBA i Brooklyn Nets scavalcano i Milwaukee Bucks al secondo posto della Eastern Conference. La squadra di Steve Nash è guidata da un super James Harden: il Barba chiude con 38 punti, 11 assist e 7 rimbalzi nel 128-124 con cui i Nets battono i Phoenix Suns. Destino opposto invece per i Bucks, che perdono in casa 124-113 contro i Raptors. Non bastano i 34 del solito Antetekounmpo, dall'altra parte ce ne sono 33 di van Vleet.

Nella Western Conference i Lakers non perdono il passo: battuta Minnesota 112-104 e conferma al secondo posto dietro gli Utah Jazz. Miglior marcatore LeBron James, con 30 punti (più 13 rimbalzi e 7 assist). In assoluto, in questo turno la palma di giocatore più prolifico spetta a Nikola Jokic che ha segnato ben 43 punti per i Denver Nuggets, senza tuttavia poter evitare la sconfitta ai suoi a opera di Boston per 112-99. Vittoria che rafforza i Celtics al quarto posto a est. Infine vittoria dei Pelicans sui Grizzlies per 144-133, e di Portland su Oklahoma per 115-104.

I risultati delle partite Nba giocate nella notte:

Denver Nuggets - Boston Celtics 99-112

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 144-133

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 124-113

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 112-104

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 115-104

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 128-124.

