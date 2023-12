Visita a sorpresa al Campus Bio-Medico del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini

Il capitano della Roma e centrocampista della nazionale Lorenzo Pellegrini ha fatto visita ai malati ematologici e oncologici del Day Hospital medico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma



Oltre a consegnare i doni, Pellegrini si è trattenuto a lungo con i quasi 50 pazienti della struttura, fermandosi con ciascuno per scambiare qualche battuta, fare foto insieme, registrare video per i loro familiari e firmare autografi ai più tifosi.



Da tempo il calciatore si impegna in prima persona nel supporto delle persone più fragili. Già lo scorso aprile ha incontrato gli ospiti del Centro di Cure Palliative “Insieme nella cura” del Policlinico, regalando all’hospice abbonamenti calcio riservati.

Dybala trascina la Roma: 3-1 all'Udinese e sorpasso ad Atalanta e Fiorentina in classifica

Roma, Pellegrini: è il momento del riscatto. Ci sarà con l’Udinese e Spalletti lo aspetta per l’Europeo



Presenti all’incontro con Pellegrini l’Ad e Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani, il Direttore della UOC di Oncologia medica Giuseppe Tonini, il Responsabile del Day Hospital oncologico Bruno Vincenzi, il Direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia e trapianto di cellule staminali Luigi Rigacci, la Responsabile del Day Hospital ematologico Ombretta Annibali, la Responsabile del Laboratorio Analisi Silvia Angeletti, il Responsabile Uos di Traumatologia dello sport Umile Giuseppe Longo, oltre all’intero personale medico e infermieristico del Day Hospital.



Afferenti rispettivamente alla Uoc di Oncologia medica e alla Uoc di Ematologia e Trapianto delle cellule staminali, nel Day Hospital oncologico e quello ematologico si eseguono terapie farmacologiche complesse e terapie di supporto per la prevenzione e la gestione delle tossicità correlate a tutti i farmaci antineoplastici.