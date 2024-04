Assalto al supermercato a Primavalle, è caccia ai due rapinatori

In meno di due minuti hanno fatto irruzione nel market, ripulito le casse e sono fuggiti via in sella a uno scooter bianco. La rapina è andata a segno in via di Torrevecchia, a Primavalle, lunedì alle 18. «Mani in alto» hanno gridato i due banditi armati di pistola, puntando l’arma contro i cassieri e i clienti presenti. Hanno quindi svuotato le casse, circa 3 mila euro il bottino. Poi si sono diretti verso l’uscita del market e sono scappati a bordo di uno scooter.

Non appena li hanno visti allontanare, i responsabili del supermercato hanno allertato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti che hanno avviato le indagini, dai rilievi all’interno dei locali a una fitta rete di ricerche in zona dei fuggitivi. Gli agenti hanno quindi ascoltato le vittime che hanno ricostruito la dinamica del colpo fornendo ulteriori elementi utili alle indagini.