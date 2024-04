Martedì 30 Aprile 2024, 23:48

In meno di due minuti hanno fatto irruzione nel market, ripulito le casse e sono fuggiti via in sella a uno scooter bianco. La rapina è andata a segno in via di Torrevecchia, a Primavalle, lunedì alle 18. «Mani in alto» hanno gridato i due banditi armati di pistola, puntando l’arma contro i cassieri e i clienti presenti. Hanno quindi svuotato le casse, circa 3 mila euro il bottino. Poi si sono diretti verso l’uscita del market e sono scappati a bordo di uno scooter. Non appena li hanno visti allontanare, i responsabili del supermercato hanno allertato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti che hanno avviato le indagini, dai rilievi all’interno dei locali a una fitta rete di ricerche in zona dei fuggitivi. Gli agenti hanno quindi ascoltato le vittime che hanno ricostruito la dinamica del colpo fornendo ulteriori elementi utili alle indagini.

I TESTIMONI

«Sono entrati con il volto travisato dai caschi e dalle mascherine- hanno riferito sconvolti gli impiegati e i clienti del market- non appena hanno varcato l’ingresso, hanno impugnato le armi. Si sono avvicinati alle casse e sotto la minaccia dell’arma siamo stati costretti a consegnare l’incasso». Secondo quanto riferito, i due malviventi sono due italiani «dal forte accento romano». Ascoltati pure i clienti presenti al momento della rapina e diventati i testimoni: «Ho visto quei due uomini entrare a spasso svelto e ho capito subito cosa stava per accadere perché avevano il viso nascosto tra la mascherina e il casco- ha riferito sotto choc una delle clienti- non appena hanno superato la porta scorrevole, ho visto le pistole. Ero vicino alle casse e sono rimasta immobile, tentavo di non attirare in alcun modo la loro attenzione. Uno dei due banditi gridava contro la cassiera, speravo solo che andassero via. È stato terribile. Solo quando ho visto arrivare la polizia, ho capito di essere finalmente al sicuro».

Gli investigatori hanno subito sequestrato le immagini di video sorveglianza del supermercato. Gli occhi elettronici hanno ripreso l’intera sequenza confermando la ricostruzione delle vittime. Dai fotogrammi infatti, si vedono chiaramente i due rapinatori entrare nel locale armati, avvicinarsi veloci alle casse, minacciare gli impiegati e poi fuggire dopo la rapina lampo.

LE RICERCHE

Grazie alle telecamere esterne al market, gli agenti hanno raccolto elementi determinanti per identificare il mezzo utilizzato dalla banda di rapinatori per l’assalto. Hanno attivato dei posti di blocco tra via di Torrevecchia, via di Boccea fino a Circonvallazione Cornelia. Dei due fuggitivi però non c’era più traccia. Nelle prossime ore i tecnici della polizia analizzeranno anche alcune telecamere delle attività vicine al supermercato finito nel mirino della banda. L’obiettivo è quello di ricostruire la via di fuga utilizzata.

Le indagini restano comunque concentrate nella zona di Primavalle. Secondo i poliziotti la banda avrebbe messo a segno già altri colpi analoghi le scorse settimane tra Primavalle e Boccea.

«Stiamo confrontando le immagini e i fotogrammi della rapina messa a segno in via di Torrevecchia e stiamo procedendo con i confronti» confermano i poliziotti. Non solo: «Da quanto abbiamo potuto verificare fin qui, si tratta comunque di due rapinatori esperti. Hanno agito in pochi minuti, sono andati a colpo sicuro nel locale dove c’erano molti clienti e la situazione sarebbe invece potuta precipitare. Nelle prossime ore eseguiremo ulteriori accertamenti sulle immagini sequestrate. Stiamo cercando ulteriori dettagli utili per risalire all’identità dei banditi in fuga».