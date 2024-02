Roma, Smalling torna in gruppo: allenamento parziale con la squadra

Segnali di ripresa per Chris Smalling. Il centrale della Roma questa mattina si è unito alla squadra per svolgere in gruppo una parte dell’allenamento. È la prima volta che accade da mesi, l’infortunio al ginocchio e il forte dolore provocato dal problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale lo ha tenuto in infermeria da cinque mesi. L’ultima partita disputata è stata contro il Milan il 1° settembre del 2023, poi il buio totale. Poi il rapporto con Mourinho che si è rovinato, i pensieri di lasciare la Roma e infine l’arrivo di Daniele De Rossi.

Con il nuovo tecnico, Smalling è riuscito ad uscire dal tunnel, ha sentito l’esigenza di spiegare il suo percorso: «La priorità assoluta è garantire che io possa giocare per la Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire.

La pazienza e la lealtà con cui mi accompagnate verso questo laborioso percorso di rientro sono molto apprezzare. Non vedo l'ora di rivedervi presto». Passi in avanti anche per Renato Sanches, pure lui si è visto in campo ed è prossimo al recupero.

