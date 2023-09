Roma, come giocano le avversarie Slavia Praga, Sheriff e il Servette. Pericoli e punti deboli

Una vittoria, quella della Conference. Una finale, quella dell'anno scorso, in Europa League, contro il Siviglia. E sappiamo tutti purtroppo com'è andata a finire con le polemiche contro Taylor che hanno portato pure alla squalifica di Mourinho, che non ci sarà nelle prime quattro giornate di questa manifestazione. Senza lo Special One in panchina - e lo abbiamo visto anche in campionato - sembra essere un'altra Roma. Però, con la squadra costruita da Pinto e dai Friedkin, l'obiettivo è quello di andare avanti il più possibile, visto quello che è il recente passato. Andiamo a vedere, quindi, nel dettaglio, quelle che saranno le avversarie delle giallorosse in questa prima fase dell'Europa League. La Roma, estrata in prima fascia è stata inserita nel raggruppamento G. A Monaco in rappresentanza dei colori giallorossi c'era la CEO Lina Souloukou. L'urna è stata benevola.

Slavia Praga

Dalle squadre di seconda fascia la Roma ha pescato lo Slavia Praga, che ha superato il playoff contro gli ucraini dello Zorya, perdendo in trasferta. I cechi sono allenati da Trpisovsky, e si mettono in campo di consueto con il 4-2-3-1 anche se possono cambiare in corsa virando verso il 4-3-3. Davanti gioca l'olandese Van Buren, 31 anni, forte fisicamente ma non è un grande bomber. In campionato lo Slavia è primo in classifica, sedici punti dopo 6 partite insieme all'altra squadra della capitale ceca, lo Sparta.

Lo Slavia evoca buoni ricordi anche alla Roma femminile: lo scorso anno, nel preliminare di Champions League, la squadra di Spugna ha giocato appunto contro la formazione che sarà l'avversaria di quella di Mourinho. Non è un avversario insuperabile e onestamente poteva andare peggio.

Sheriff Tiraspol

Anche lo Sheriff Tiraspol, squadra uscita dalla terza fascia, è abbordabile. La formazione moldava negli anni scorsi si è fatta conoscere soprattutto per aver giocato, e vinto, al Bernabeu in Champions contro il Real Madrid. Nel playoff di ieri ha eliminato il Klaksvik, squadra delle Isole Fr Oer. Il sistema di base è il 4-3-3, e l'allenatore è l'italiano Roberto Bordin. Nel nostro Paese è stato vice al Verona e poi tecnico della Triestina. Un passato anche con la nazionale moldava, prima del passaggio allo Sheriff nel gennaio di quest'anno. La punta centrale è Luvanor, uno che la porta la vede, ma non può realmente fare paura. Se lo ricordano sicuramente da giocatore i tifosi del Napoli e dell'Atalanta.

Servette

Dall'ultima fascia la squadra di Mourinho ha pescato gli svizzeri del Servette. Ottavi in classifica in campionato dopo 5 giornate con soli 6 punti conquistati. A guidare la formazione elvetica è Weiler, che di solito manda i suoi uomini in campo con uno scolastico 4-4-2. Il classe 1995 Enzo Crivelli, francese, è la punta di una squadra che sta attraversardo un momento difficile, tant'è che da quelle parti qualcuno ha messo in discussione appunto il lavoro del tecnico. Al fianco del transalpino di solito gioca l'ivoriano Bedia, 27 anni, che ha anche una buona media realizzativa.