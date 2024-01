Calciomercato live ultime notizie oggi: Juve, tutto su Koopmeiners. Milan, passi avanti per Nianzou. L'ex Inter Perisic va all'Hajduk Split

Manca poco alla ventunesima giornata di Serie A con i club che continuano a lavorare per chiudere i prossimi colpi. La Juventus cotninua a trattare con l'Atletico Madrid per l'addio di Moise Kean, ma l'attaccante vuole prolungare il contratto prima di partire per il prestito. Il Milan continua a seguire Nianzou per rinforzare il reparto arretrato, mentre il Napoli ha chiuso per Popovic scalavando proprio i rossoneri. Ecco le ultime notizie di oggi di calciomercato in diretta.

Zerbin segna, sbatte la testa sul palo e resta a terra. Poi rientra e fa subito il secondo gol: doppietta in due minuti