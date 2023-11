Roma femminile, contro il Bayern Monaco per l'impresa. Spugna:«Giocheremo con coraggio»

Domani la Roma Femminile debutta nei gironi di Champions League. Un gruppo tosto, difficile, assai diverso da quello che ha visto protagoniste lo scorso anno le giallorosse. E la prima è tutt'altro che soft. Si gioca a Monaco di Baviera, contro il Bayern, una delle squadre più forti d'Europa che punta ad arrivare in fondo. «Vogliamo capire a che livello siamo - ha detto Spugna in conferenza - e ce la giocheremo con coraggio. Ho in mente chi gioca, ma non dico nulla perché non voglio dare aiuti a loro, che già sono forti».

Bobo Tv, il comunicato di Adani, Cassano e Ventola: «Noi presi in giro, hanno ucciso lo spirito della trasmissione»

«Vogliamo giocare la partita con le nostre caratteristiche - ha confermato - anche se poi dovremo essere brave, nel caso, a cambiare in corso. Se sarà un match nel quale dovremmo difenderci lo faremo. Ma la parola giusta è coraggio». Mancheranno Kramzar e Valdezate, entrambe out per infortunio.

Soprattutto l'assenza della prima toglie al tecnico la possibilità di avere un cambio in attacco, con la sola Giacinti come riferimento centrale e con Viens, che potrebbe giocare proprio in quel ruolo, che in questo momento Spugna sta utilizzando sulla corsia. Anche domani sera dovrebbe essere così.

«Siamo all'altezza»

Insieme a Spugna ha parlato Laura Feirsinger, una delle nuove arrivate a Trigoria. Ex Bayern Monaco, conosce le avversarie e sa che sarà un impegno quasi proibitivo. Però ha anche sottolineato un altro concetto:«Sono convinta che domani ce la possiamo giocare. Che possiamo farlo allo stesso livello. Contro il Chelsea in amichevole abbiamo fatto una buona partita, penso che siamo all'altezza. Il Bayern è uno squadrone, più tempo riusciamo a rimanere dentro al match e più alte sono le possibilità di riuscire a fare qualche punto».

🟨 LIVE 🟥 La conferenza stampa di Alessandro Spugna e Laura Feiersinger alla vigilia di Bayern Monaco-Roma https://t.co/PMxUD17Nsk — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) November 14, 2023

La probabile

Spugna almeno all'inizio non cambierà sistema tattico: sarà ancora un 4-3-3. In porta il solito dubbio tra Ceasar e Korpela, con la prima che sembra leggermente avanti. Dietro rientra Bartoli che insieme a Linari, Minami e Di Guglielmo completerà il reparto. In mezzo al campo Kumagai, l'altra grande ex del match, con Giugliano e Greggi. Davanti Haavi, Giacinti e Viens.