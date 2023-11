Roma, Renato Sanches nuova vita dopo la sosta: Mourinho ci punta per rifornire l’attacco

Al rientro dalla sosta, José Mourinho avrà una rosa di scelte più ampia per il centrocampo. Torneranno in pianta stabile Sanches e Pellegrini, che si aggiungeranno a Cristante, Aouar, Bove e Paredes. Il tecnico potrà organizzare le rotazioni in vista del tour de force che aspetterà la Roma dall’Udinese in poi fino a metà marzo e che prevede almeno 20 partite tra Serie A ed Europa League a cui aggiungere anche la Coppa Italia.

Renato Sanches, il centrocampista box to box

Servirà il miglior Renato Sanches, il centrocampista box to box di cui Tiago Pinto è ossessionato a tal punto da volerlo con forza alla Roma nonostante la sua storia clinica.

Fino ad ora, infatti, ha trascorso più tempo in infermeria che in campo, ma con la nuova preparazione atletica a cui si è sottoposto nelle scorse settimane dovrebbe tornare ad essere un giocatore nuovo. È l’unico nella Roma che ha certe caratteristiche, bravo negli inserimenti, nei dribbling, nello stretto e nella fase difensiva. Ottima intelligenza tattica e tiro dalla distanza. Potenzialmente ricorda Nainggolan, anche se il belga era più muscolare e soprattutto non aveva quasi mai problemi fisici. Un calciatore del genere sarebbe perfetto per il gioco di Mourinho, sarebbe un titolare inamovibile per connettere il centrocampo con l’attacco.

Nelle ultime partite, soprattutto nel derby, Lukaku ha ricevuto pochissimi palloni giocabili anche per questo motivo. Manca una connessione tra reparti a cui prima pensavano Pellegrini e Dybala. Ma con l’infortunio del capitano e l’argentino spesso a mezzo servizio, manca il trequartista che possa innescare Romelu. Inoltre, gli esterni sono chiamati a un ruolo più difensivo che offensivo e si perde così la propulsione in attacco. Insomma, le motivazioni per prelevare Sanches dal Psg sono valide, ma se non troverà continuità resterà solo un bell’idea.