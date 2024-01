Roma-Cremonese, le probabili formazioni: Mourinho in emergenza difensiva. Torna Pellegrini titolare

Domani sera la Roma affronterà gli ottavi di finale contro la Cremonese in piena emergenza difensiva. Ndicka è partito per la Coppa d’Africa, Smalling e Kumbulla sono infortunati e Mancini ha la pubalgia. Sarà una squadra di seconde linee quella che davanti ai 60mila dell’Olimpico proverà a qualificarsi ai quarti. In caso di passaggio del turno, il prossimo avversario sarà la Lazio il 9 gennaio. Una competizione in più che si va ad aggiungere al campionato e all’Europa League, che leva energie e che rischia di complicare il cammino verso la qualificazione in Champions. Ecco perché Mourinho non rischierà calciatori che non sono al top, a partire dal reparto difensivo in cui giocheranno Celik adattato, Cristante arretrato e Llorente. Due su tre non sono di ruolo. Sulla fascia destra ci sarà Karsdorp, mentre a sinistra Zalewski. A centrocampo tornerà Pellegrini titolare mezzala assieme a Bove e Paredes. In attacco potrebbero partire Lukaku e Belotti.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Stadio Olimpico 2 gennaio 2024, ore 21

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 19 Celik, 4 Cristante, 14 Llorente; 2 Karsdorp, 52 Bove, 16 Paredes, 7 Pellegrini 37, Spinazzola; 11 Belotti, 90 Lukaku

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 23 Mancini, 43 Kristensen, 20 R.Sanches, 60 Pagano, 61 Pisilli, 92 El Shaarawy, 17 Azmoun, 21 Dybala

All.: José Mourinho

Cremonese (3-5-2): 22 Jungdal; 26 Antov, 15 Bianchetti, 5 Ravanelli; 17 Sernicola, 8 Collocolo, 14 Valzania, 6 Pickel, 3 Valeri; 77 Okereke, 20 Vasquez

A disp.: 21 Saro, 44 Lochoshvili, 33 Quaqliata, 13 Tuia, 19 Castagnetti, 27 Brambilla, 33 Quagliata, 37 Majer, 91 Bertolacci, 98 Zanimacchia, 11 Afena-Gyan, 90 Coda, 9 Ciofani

All.: Giovanni Stoppa

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

Assistenti: Moro-Garzelli

Quarto Uomo: Camplone

Var: Meraviglia AVAR: Chiffi