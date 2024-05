Sabato 4 Maggio 2024, 06:10

L’avventura a Roma di Rick Karsdorp è quasi giunta al termine. L’errore con il Leverkusen e l’applauso alla Sud, che da Trigoria assicurano non fosse polemico, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nonostante De Rossi abbia cercato di proteggerlo nel post gara, i tifosi si sono scagliati contro di lui sui social. Ha dovuto chiudere i commenti su Instagram e rendere il profilo privato per le tante critiche che gli sono arrivate. Stessa sorte è toccata ad Abraham per il gol sbagliato sul finale di gara.

La permanenza di Karsdorp a Trigoria si è protratta nonostante i due ultimi mercati nei quali Pinto ha cercato di cederlo, ma senza successo. Il motivo? A gennaio nessuno lo ha voluto, nemmeno in prestito, perché reduce da una furiosa lite con Mou che lo aveva messo fuori rosa perché “non professionale”. In estate, invece, ha perso appeal per non aver più giocato nei mesi finali di campionato causa un’operazione al menisco. A complicare la situazione l’ingaggio da 2,2 milioni a stagione che lo stesso ex dg gli aveva accordato a marzo 2021 (rinnovo fino al 2025). Oggi rifinitura in vista della Juve, da valutare le condizioni di Azmoun.