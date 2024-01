Roma, il Capodanno dei giocatori giallorossi. Dybala: «Sarà un 2024 di trionfi»

Una notte di Capodanno sobria per i calciatori della Roma che il 3 gennaio scenderanno in campo contro la Cremonese per la sfida di Coppa Italia da dentro o fuori. C'è chi ha trascorso la mezzanotte in famiglia, chi con amici e chi tra compagni di squadra.

Paulo Dybala ha trovato anche il tempo per salutare i tifosi e porsi degli obiettivi per il 2024: «Che viaggio incredibile è stato il 2023! Ogni gol, ogni vittoria, ogni momento passato in campo, è stato un capitolo della mia storia. Un ringraziamento speciale a voi, i miei tifosi, per il vostro amore e supporto incessante. Siete la mia forza e la mia ispirazione. Prepariamoci per nuove sfide e trionfi nel 2024».

Cristante, Spinazzola, Pellegrini e Mancini hanno passato la serata insieme. Edoardo Bove, invece, ha vissuto la mezzanotte assieme al pilota di MotoGP Fabio Di Giannantonio e altri amici. Paredes, Rui Patricio e Belotti sono stati in famiglia. Top secret, al momento, il capodanno di Mourinho e Lukaku.