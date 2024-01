Roma, Angeliño: «Scelta facile, ci sono tante stelle. Voglio rilanciarmi»

La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Angeliño che ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore giallorosso al canale ufficiale del club: «Le prime sensazioni sono quelle di essere in un club enorme, con grande storia e sono molto contento di questa opportunità. Sono contento di conoscere i miei nuovi compagni e poter condividere lo spogliatoio con loro».

«Non è stato difficile scegliere la Roma, quando ho saputo che mi volevano non ho avuto dubbi. I tifosi sono incredibili, la storia del club è gigante, tutto il mondo la conosce e per questi motivi ho scelto di venire qui. Voglio ringraziare soprattutto la mia famiglia per l'appoggio che mi ha dato in questo ultimo mese in particolare, è stato un periodo difficile della mia carriera ma sono contento di ripartire da Roma. Obiettivi personali? Rilanciarmi».

Sui nuovi compagni: «Ci sono tante stelle in questa squadra, giocatori con carriere molto prestigiose e non vedo l'ora di poter condividere lo spogliatoio con loro».

«La Serie A è una lega molto competitiva, soprattutto tatticamente.

Le squadre difendono molto bene. Mi può dare tanto per la mia crescita e non vedo l'ora di iniziare. Lo stadio Olimpico lo conosco, ovviamente so che tipo di tifosi ci sono qui. E' un club in cui ho sempre voluto giocare e oggi ho l'opportunità di farlo».

Messaggio ai tifosi: «Chiedo loro di continuare a supportarci come sempre. Cercherò di dare il massimo in ogni occasione che avrò. A volte potrò giocare bene, altre meno bene, ma darò sempre il 100%».