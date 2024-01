Calciomercato live, news oggi: Fiorentina su Belotti, ufficiale Angelino alla Roma. Niente Atletico per Kean, Napoli-Nehuen Perez, salta tutto

Calciomercato live, le news di oggi, martedì 30 gennaio 2024. La Fiorentina è in contatto con la Roma per Andrea Belotti, il Genoa chiude per Vitinha del Marsiglia. Ufficiale Angelino alla Roma, Moise Kean-Atletico Madrid: affare saltato. Il Napoli non riesce a chiudere per Nehuen Perez che resterà a Udine.