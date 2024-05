Roma, Dybala si allena con il gruppo e partirà per la Germania. Gaffe social del Bayer Leverkusen

Paulo Dybala torna in gruppo. Questa mattina l’argentino si è allenato con la squadra e partirà per la Germania. Sta bene dopo aver chiesto il cambio domenica sera contro la Juventus a fine primo tempo per un dolore muscolare.Gli esami successivi non hanno evidenziato lesioni all’adduttore sinistro e, dopo le terapie di ieri, oggi è rientrato ad allenarsi con i compagni. Daniele De Rossi ha così una freccia in più per il suo arco, che potrà utilizzare dall’inizio o a partita in corso. Valutazione che farà nelle prossime ore e soprattutto in ottica campionato. Domenica, infatti, i giallorossi saranno a Bergamo per giocare contro l’Atalanta in uno scontro valido per la qualificazione in Champions. Contro il Leverkusen in attacco ci saranno sicuramente Lukaku ed El Shaarawy, mentre al posto di Paulo potrebbe giocare Baldanzi. A centrocampo confermati Cristante, Paredes e Pellegrini, in difesa la coppia di centrali sarà formata da Mancini-Ndicka.

Gaffe social

Sulle fasce, invece, Celik a destra e Spinazzola a sinistra. La squadra partirà oggi pomeriggio per Colonia, in serata le conferenze stampa di De Rossi e Svilar. Il rientro è previsto dopo la gara, la squadra dormirà poi a Trigoria e si allenerà venerdì mattina.

Il social media manager del Bayer Leverkusen questa mattina ha pubblicato sul profilo twitter ufficiale del club un messaggio con le indicazioni per la finale di Dublino del 22 maggio. Peccato, però che si debba ancora giocare la semifinale di ritorno contro la Roma per certificare il passaggio del turno nonostante il 2-0. Poco dopo il tweet è stato cancellato, ma non è sfuggito a decine di tifosi della Roma che se lo sono salvati sui propri telefoni.