Pisilli, chi è il "bambino" di Mourinho: «Un sogno segnare sotto la Sud». Lo Special one: «Sono scappato per non piangere»

Niccolò Pisilli, un altro "bambino" lanciato in prima squadra da José Mourinho, oggi nel finale di Roma-Sheriff ha realizzato il sogno di segnare sotto la curva dei suoi tifosi, il primo gol con la maglia giallorossa. Diciannove anni, centrocampista, nato e cresciuto a Roma, da questa estate si allena con Pellegrini e compagni alternando le partite con la Primavera.

Roma-Sheriff 3-0: a segno Lukaku, Belotti e il giovane Pisilli. Mou chiude al secondo posto (e farà i playoff)

Pisilli, gol e lacrime

Dopo il gol è scoppiato in lacrime sentendo il proprio nome urlato dai tifosi.

E con lui anche Mourinho ha ammesso di essersi lasciato andare a un momento di commozione. «Sono entrato nella Roma che avevo nove anni, segnare sotto la Sud è il sogno che avevo da bambino. Lavorare con Mourinho è un onore».

Mourinho: «Sono scappato per non piangere»

«Le lacrime di Pisilli, se mi sono commosso? Sì, anche. Commentavo con la nostra tv che i ragazzi di qua, a parte Joao Costa, sono nati qui e cresciuti qua, che venivano allo stadio con la propria famiglia. Quando hanno la possibilità di giocare in prima squadra per loro è incredibile. Per Pisilli non è stato l'esordio, ma è stato il primo gol all'Olimpico con la prima squadra in Europa League, nella porta magica dove sognano di segnare. Sono dovuto scappare per non piangere anche io». Lo ha detto il tecnico della Roma Josè Mourinho a Sky dopo il successo 3-0 sullo Sheriff.